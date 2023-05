Gallardo: "La Ley Trans obliga a las mujeres deportistas a compartir su vestuario con señores peludos"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "reírse de los españoles" y ha cargado contra sus "leyes ideológicas" en el acto de presentación de los candidatos de la formación en la provincia de Valladolid. "La Ley Trans obliga a las mujeres deportistas a compartir su vestuario con señores peludos", ha afirmado, criticando que el presidente del Gobierno y la ministra Teresa Ribera "se ríen mientras derriban las presas y las centrales térmicas" y las familias "lloran porque cada vez tienen más dificultades para pagar la factura de la luz".

"Sánchez se pasea por Davos para hacerse fotos con las élites globalistas mientras los españoles más humildes ven como aumenta la delincuencia en sus barrios como consecuencia de la inmigración ilegal y descontrolada", ha afirmado, afeando al presidente del Gobierno que pacte con EH Bildu "sus reformas laborales". El vicepresidente de la Junta ha apostado por "dar la vuelta a la tortilla" y "llenar las botellas de lágrimas progres" en los comicios locales. "El 28 de mayo devolveremos la sonrisa a nuestros vecinos para hacer otra vez grande a España junto a Dios que nos cuida", ha zanjado.

Gallardo acusa al PP de haber perdido "toda legitimidad" con el soterramiento

Gallardo ha acusado al PP de haber perdido "toda legitimidad" con respecto al soterramiento en Valladolid. "Cuando tuvieron la posibilidad de realizar esta infraestructura gobernando en el Ayuntamiento, Junta y Gobierno no lo hicieron. Si no es con Vox en el Gobierno, en la Junta y en el Ayuntamiento esa infraestructura no se va a hacer jamás", ha asegurado.

También ha lanzado un dardo a su socio de Gobierno autonómico a cuenta de la Zona de Bajas Emisiones impulsada por Óscar Puente. "Quién piense que el PP es solución que pregunte a algún madrileño, porque Almeida prometió que su primera decisión sería derogar Madrid Central y lo primero que hizo fue aprobar Madrid 360", ha señalado.

Gallardo ha recriminado al regidor vallisoletano que "venda la piel del oso antes de cazarlo" y ha asegurado que "se mofa de todos los vallisoletanos con sus vacaciones a todo trapo en barcos en Ibiza". "Inunda la ciudad de carriles bici dificultando el tráfico y quienes sufren son los trabajadores que necesitan usar su coche particular para llegar a su puesto de trabajo", ha añadido.

Con respecto al reciente accidente del alcalde que le provocó una rotura de cuádriceps le ha deseado que "se recupere". "Frente a su odio visceral les devolvemos amor. Si el alcalde llora me preocupa más bien poco, me preocupa que se ría de todos los vallisoletanos", ha zanjado.

Carvajal apuesta por "mirar al futuro sin dejar atrás la tradición"

La candidata de Vox a la Alcaldía de Valladolid, Irene Carvajal, ha asegurado que las ideas de principios del partido "transcienden los intereses particulares" y se ha definido como una mujer "profesional y libre" comprometida con Valladolid, destacando la "valentía" de los 29 miembros de su lista electoral. "Han dicho sí al reto de desalojar al sanchismo del Ayuntamiento y a recuperar la vocación del servicio público", ha afirmado.

Carvajal ha apostado por "mirar al futuro sin dejar atrás la tradición" y por defender un Valladolid "alejado de la Barcelona de Colau". "Valladolid es tradición literaria y cine, es hispanidad, es pinchos, tapas y grandes vinos, es patrimonio y Semana Santa, es río y es meseta", ha afirmado. La candidata ha asegurado que, durante la campaña, no "bajará al fango" y que acabará con el "despilfarro" de las políticas municipales del actual equipo de Gobierno.

Además, ha cargado contra la "nefasta gestión" de Auvasa y las "políticas electoralistas de escaleras mecánicas y ascensores". "Revitalizaremos el comercio y revertiremos el caos circulatorio y neutralizaremos la propuesta de ordenanza de Zona de Bajas Emisiones por su falta de proporcionalidad", ha apuntado. Carvajal ha hecho hincapié también en la necesidad de recuperar el proyecto de soterramiento, la seguridad en las calles y "poner en valor los grandes pulmones verdes de Valladolid".

"No va a ser un camino fácil, porque el éxito solo se alcanza con el esfuerzo", ha asegurado, finalizando su discurso con un "viva Valladolid y viva España".

Candidatos de los principales municipios de Valladolid

También han intervenido durante el acto los candidatos de Vox a los principales municipios de la provincia vallisoletana. Luis Carlos Giménez, candidato por Simancas, ha destacado el trabajo del presidente provincial Mario de Fuentes para lograr presentar 50 candidaturas. Ha hecho un recorrido por los hitos de la Reconquista y ha señalado que en 2019 los candidatos de Vox vivieron "su particular Covadonga", en referencia a las "amenazas" recibidas. "El próximo 28 de mayo iremos a por Granada, metafóricamente hablando", ha señalado.

Giménez ha destacado que Vox encarna el "sentido común" y ha acusado al actual equipo municipal de haber hecho de Simancas un "estanco de clientelismo". Javier Gómez, candidato por Aldeamayor de San Martín, ha calificado su municipio como "amable y acogedor" y ha abogado por "redirigir" el futuro del pueblo. "Estamos aquí para cuidar lo nuestro y para mejorar el lugar donde vivimos", ha afirmado.

Juan Diego López, candidato por Zaratán, ha hecho un elogio de la política municipal y ha acusado al Ayuntamiento de estar llevando a cabo un "despilfarro económico". López ha señalado la necesidad de llevar a cabo "más zonas verdes" en el municipio y "resolver los continuos cortes de luz", entre otras necesidades. "El alcalde no ha actuado para que el cuartel de la Guardia Civil se quede en Zaratán", ha afirmado, señalando que en el pueblo "reina la desidia".

Fernando Sanz, candidato por Tudela de Duero, ha asegurado que luchará para que el municipio se convierta en un lugar "ideal para vivir", abogando por fomentar la creación de suelo industrial y el comercio local. "Solicitaremos libertad de horarios comerciales durante las fiestas patronales y las fiestas señaladas", ha señalado.

El candidato por Tordesillas, José Luis Rojo, ha abogado por una gestión "transparente" de los ayuntamientos y ha asegurado que sale "a ganar" las próximas elecciones municipales. Luis María González, candidato por La Cistérniga, ha hecho hincapié en la necesidad de potenciar los programas de atención a los mayores y el Polígono de La Mora. "El pueblo necesita que los niños y adolescentes tengan lugares para divertirse", ha añadido, abogando por la instalación de dos minicampos de fútbol y baloncesto.

José Ramón Muñoz, candidato por Arroyo de la Encomienda, ha destacado la importancia de "cambiar la forma de hacer política" en un municipio que ha definido como "pujante". "Tenemos un alcalde de pueblo antiguo y vamos a dedicar todo el esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los vecinos", ha señalado. Muñoz ha hecho hincapié en la problemática de la seguridad y ha apostado por ampliar la plantilla de la Policía Local, además de por reducir "el gasto político improductivo".

La candidata del partido en Laguna de Duero, Isabel Pérez, ha asegurado que Vox es el único partido que "cuida la familia, la vida y España" y ha calificado las políticas municipales actuales como de "ingeniería social globalista". "Hemos demostrado que se puede hacer política municipal para cuidar las necesidades reales de nuestros vecinos", ha señalado. Pérez ha abogado por garantizar un municipio que "cuide a los jóvenes y a las familias".

Sigue los temas que te interesan