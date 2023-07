Una tractorada hasta Madrid para exigir ayudas por los 2.000 millones en pérdidas por la sequía en Castilla y León

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) marchará desde este martes con 24 tractores hacia Madrid donde confluirá con las columnas llegadas desde otros puntos de España para manifestarse, bajo el lema ‘Sequía ¡Soluciones Ya!’, entre la Puerta de Alcalá, donde está previsto el inicio a las 10.30 horas, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en pleno paseo de la Infanta Isabel de la capital de España. El objetivo es exigir ayudas que mitiguen los más de 2.000 millones de euros en pérdidas provocados por la sequía en la Comunidad.

Así lo explicó hoy en rueda de prensa el coordinador autonómico de UCCL, José Manuel González Palacín, quien calificó la situación que atraviesa el campo castellano y leonés como “la sequía más dura de los últimos 40 años”. Una vez los agricultores han comenzado a meter las máquinas en las parcelas, la organización agraria lamentó que las cosecha es, a tenor de lo visto, “peor de lo esperado” y, por ello, tildó de “insuficientes” y “meros parches que no resuelven los problemas” las ayudas planteadas, tanto por el Gobierno central como por la Junta.

González Palacín cifró los rendimientos “entre 500 y 800 kilos por hectárea” y aseguró que hay parcelas que no se van a cosechar porque “no merece la pena”. En este punto, recordó que este año los costes han estado “más caros que nunca”, especialmente con unos fertilizantes “desorbitados”, y cifró en 8.000 euros el coste de producción por hectárea. “Si no cogemos 3.500 kilos por hectárea, entramos directamente en pérdidas”, advirtió, dando una idea de la distancia respecto al rendimiento cifrado.

Asimismo, el coordinador autonómico de UCCL recordó que el pasado año también resultó “malo” para los agricultores, de modo que se acumulan dos años consecutivos de pérdidas. “En dos meses iniciamos la campaña y solo tenemos deudas y préstamos que pagar, no tenemos liquidez para afrontarla. Los préstamos son un alivio, pero sin ayudas directas no podemos seguir adelante. Y ahí es donde fallan el Gobierno y la Junta, con ayudas que son insignificantes”, manifestó.

Según explicó, “la gran trampa de la Junta” es que toma como referencia los rendimientos de Agroseguro, que están ubicado por debajo del coste en más del 50 por ciento. “Cogen 1.600 kilos, en vez de 3.500 kilos. No es nada atractivo ese plan. Tomar como referencia ese rendimiento es hacer el tonto, evidentemente. Queremos que las ayudas sean en función de los costes de producción, no de Agroseguro. Y que sean a título principal para 42.000 agricultores de Castilla y León”, añadió.

De esta manera, González Palacín exigió al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, que vuelva a convocar el Consejo Agrario a fin de volver a analizar la situación y plantear medidas diferentes. Por su parte, al Ministerio le reclamó que “ponga mucho más dinero” y explique cómo lo va a repartir. “Ahora toca Madrid. No se puede ir de rositas. Da igual las elecciones, Hasta el último día de Gobierno, el ministro puede tomar decisiones. Así que instamos a Planas a que ponga mucho más dinero encima de la mesa”, reiteró.

Por su parte, el presidente de UCCL Segovia, César Acebes, explicó que la columna de tractores de Castilla y León, hasta un total de 24 máquinas, saldrá hoy atravesando la provincia segoviana y hará noche en Navacerrada para abordar por la mañana la capital de España. Las subdelegaciones del Gobierno nos lo están complicando mucho, y tenemos que ir por carreteras comarcales. No sé si es que esta gente no nos conoce, pero nos da igual. Si tenemos que atravesar la Sierra, como tendremos que hacer, lo haremos, porque la situación es tan crítica que no puede esperar. Vamos en plena cosecha”, apostilló.

Durante el turno de preguntas, González Palacín explicó que los agricultores sin seguro agrario deben esperar a si sobran ayudas para los que sí lo tienen, pero con ciertos condicionantes. “Es el mismo presupuesto para todos. Si sobra de los que tienen seguro, iría para los que no lo tienen, pero con el compromiso de hacerlo los tres próximos años. El problema es que hacer un seguro que no te cubre, tomando como referencia los rendimientos de Agoseguro, es un error muy grande. Realmente, nos están engañando. Si quieren paliar en parte las pérdidas de la sequía, tendrían que ir a los costes de producción. Al menos la mitad. Si no, es hacernos trampas al solitario. Y no lo vamos a aceptar de ninguna manera”, aseguró.

Por otro lado, el coordinadora autonómico de UCCL reconoció que la manifestación de mañana no está convocada en unidad de acción por todas las organizaciones agrarias, aunque afirmó que no es su responsabilidad. “El problema es la representatividad. Hay tres organizaciones que la tienen blindada. Y se levantan de las reuniones en las que estamos nosotros. Creo que hay que normalizar las relaciones en Madrid y que hay que ir en unidad de acción. Sería deseable, pero ahora mismo es inviable”, concluyó.

