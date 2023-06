La final de 'MasterChef', en Directo | Conoce a los cuatro finalistas de la undécima temporada

Alex fue aspirante en MasterChef Junior 4 donde llegó a la final y quedó en tercera cuarta posición. Desde entonces no ha parado de formarse como cocinero y, a día de hoy, sigue estudiando en una escuela de cocina. Recuerda cuando hacía bizcochos con su abuela y la miraba con admiración. El fútbol, el motocross y salir de fiesta con sus amigos ocupan el resto de su tiempo libre. A nivel profesional no se ve trabajando en otra cosa que no sea siendo chef. Su libro favorito de cocina es “Cocina en casa como un chef: Domina los platos y las técnicas del restaurante Angle” de Jordi Cruz. Su plato estrella es la “Codorniz en tempura con demi-glace de codorniz”. Vuelve al programa con muchas ganas de aprender y para descubrir si los jueces le reconocen. Sueña con ganar para poder montar su propio restaurante y luchar algún día por una estrella Michelin.