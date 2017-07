Moisés Nieto, Premio Nacional de la Moda 2017

El Museo del Traje de Madrid se vestía ayer de gala para entregar los Premios Nacionales de Moda que, en 2017, cumplen ya su cuarta edición. Unos galardones que buscan ofrecer ese tan demandado apoyo que los diseñadores nacionales reivindican en cada una de sus entrevistas, declaraciones o apariciones públicas. Ante la pregunta de ¿qué le falta al sector de la moda en España?, la respuesta es unánime: apoyo. Así, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo lleva desde 2014 reconociendo el trabajo de nuevos y viejos talentos en la moda nacional. Y el gran triunfador de este año fue, sin duda, Moisés Nieto.

Es un reconocimiento a mi corta trayectoria y por eso me hace mucha ilusión Moisés Nieto

El diseñador, nacido en Jaén en 1984, recibía de manos de S.M. la Reina Letizia el galardón en la categoría Al Nuevo Valor; premio que han recibido en ocasiones anteriores otros compañeros como María Ke Fisherman o Juan Vidal. Un reconocimiento al universo textil, tanto por su proceso creativo de diseño como su aportación cultural. La elección de Nieto, al igual que la de sus compañeros en las ediciones previas, se basa en tres criterios: la originalidad y calidad de la obra realizada, el carácter innovador de la misma y la aportación que hace su trabajo a la vida cultural española.

Nieto, que estaba nominado a esta categoría junto a Ulises Mérida y Oteyza, la firma de sastrería que forman Paul Gómez de Oteyza y Caterina Pañera, se hacía ayer con un premio “que no estaba seguro de recibir”, pero que “le anima a seguir trabajando”.

Moises Nieto recibe el premio de las manos de S.M. Reina Letizia en el Museo del Traje de Madrid. | Foto: Getty Images.

En la última colección que el diseñador presentaba en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, la dualidad era el hilo conductor de unas propuestas inspiradas en la obra del cineasta David Lynch y en su película de culto Mullholand Drive (2002). Centrada en las dos protagonistas de la cinta: una joven con mucha vitalidad, -con vestidos mini de estética babydoll y muchos metalizados-, y otra más madura y sofisticada, -con gabardinas armadas y cortes midi fluidos-; Nieto conseguía llevarse el aplauso de la pasarela.

Un reconocimiento para una firma homónima que ya vende sus creaciones en mercados internacionales tan importantes como el asiático, con presencia, por ejemplo, en la gran Opening Ceremony de Tokyo y Osaka. Un premio que se suma al recibido en 2011 My Own Show Vogue Italia, al Premio L’Oreal París de 2012 a la Mejor Colección EGO y al Who’s On Next de Vogue España.

El desfile de Moisés Nieto en la pasada edición de Madrid Fashion Week. | Foto: Getty Images.

Por su parte, Purificación García lograba el Premio Nacional de Moda por toda su trayectoria profesional; una larga carrera que comenzó en 1975 en la que, en palabras de la diseñadora, “hay que ir adaptándose a los cambios”. Pili Carrera y Helena Rohner eran las otras dos finalistas en una categoría que, por primera vez, estaba dominada por mujeres.

El jurado, presidido por el también diseñador Roberto Torreta y por Jesús Mari Montes-Fernández, director de Flash Moda (programa que fue premiado en 2016), entregaba el Premio Honorífico a la empresa española Puig, una de las más importantes del mercado español y a nivel internacional, que lleva firmas como Paco Rabanne, Nina Ricci o Carolina Herrera.

Además, mañana 19 de julio se hará entrega del Premio Nacional de Diseño de Moda que, esta vez, concede el propio Ministerio de Cultura. David Delfín se lo llevaba en 2016 y, por fin, se le hará entrega oficial a su familia. Una ceremonia que promete convertirse en todo un homenaje de la moda española al diseñador, fallecido el pasado 3 de junio de 2017.