Gucci renueva colaboración con la artista andaluza Coco Capitán

El idilio entre el director creativo de Gucci y la joven artista sevillana continúa viento en popa. Alessandro Michele y María de las Mercedes Capitán -más conocida como Coco Capitán- ya gritaron su idílico amor al mundo durante la pasada Semana de la Moda de Milán.

Allí pudimos ver sus aforismos escritos a mano sobre la invitación del desfile. También, sobre varias camisetas desgastadas en las que mensajes como: “What are we going to do with all this future?” (¿Qué vamos a hacer con todo este futuro?) “Common sense is not that common” (El sentido común no es tan común) y “Tomorrow is yesterday” (Mañana ya es ayer); compartieron protagonismo con el logotipo de la marca. Incluso el propio Michele también eligió una camiseta con el mensaje “I want to go back to beliving a story” (Quiero volver a creerme una historia) para hacer el saludo final de su desfile.

Mensajes de la artista sobre las prendas de la colección FW17/18 de Gucci. | Foto: Getty Images.

Camisetas que, desde que pusieron un pie sobre la pasarela, ya se sabía que su éxito estaba asegurado. Era más que evidente que sus irónicas palabras casaban a la perfección con la estética melancólica y retro de Michele. Una simbiosis perfecta que solo podía nacer fruto de la confianza entre ambos creadores. Y es que aunque su relación se hiciera pública el pasado febrero, lo cierto es que Coco Capitán -una joven de 24 años popular por sus fotografías para grandes firmas y revistas de moda- lleva realizando los lookbooks del italiano desde que este cogiera las riendas de Gucci allá por 2015.

Ahora, esta historia de amor continúa escribiéndose con un nuevo capítulo. Y lo hace sobre las fachadas. Más concretamente, sobre una pared en la calle Lafayette de Nueva York y en el muro de la plaza Largo la Foppa en Milán. Una iniciativa que continúa así con la línea de #GucciArtWAll, un proyecto presentado por primera vez en Nueva York en febrero y para el que han contado con los trabajos del ilustrador Jayde Fish de San Francisco y la británica Angelica Hicks (con la que también se asoció en mayo para diseñar una colección de camisetas de edición limitada).

Revealed on Largo La Foppa, Milan the new #GucciArtWall featuring a phrase by Spanish artist @cococapitan. Her witty and ironic handwritings will appear on ready-to-wear and accessories launching at the end of July on gucci.com and in selected Gucci stores. #AlessandroMichele #cococapitanwriting

En este sentido, Coco Capitán ha contribuido al proyecto con frases como “What are we going to do with all this future” (Qué vamos a hacer con todo este futuro) y la ya popular “Common sense is not that common” (El sentido común no es tan común).

Los mismos mensajes son los que protagonizarán los diseños de la colección cápsula que Michele y la artista han ideado para este próximo otoño- invierno 2017/2018. Una selección de mochilas, riñoneras y sudaderas de algodón -todos muy de estética retro y effortless- en los que el logotipo de la casa italiana y la particular caligrafía infantil de la sevillana se alían para dar forma a una colección que promete agotarse antes incluso de salir a la venta.

Gucci's Alessandro Michele is renewing its partnership with Spanish artist Coco Capitán to launch an apparel and accessories capsule collection. Get all the details on WWD.com. #wwdfashion

La colección de Coco Capitán para Gucci se lanzará a finales de este mes a través de la web de la marca italiana y en tiendas seleccionadas.