Moisés Nieto: dualidad femenina en MBWFM

Una carretera, un accidente y después silencio. Moisés Nieto abría así el primer desfile de la segunda jornada de la semana de la moda madrileña. Inspirada en la obra del cineasta David Lynch, en concreto en ‘Mullholand Drive’, vemos un colección donde predominan el color asfalto, así como los rojos vibrantes e intensos azules, que pretenden evocar la estética de un Hollywood decadente.

Centrada en las dos protagonistas de la cinta, dos tipos de mujeres totalmente diferentes -una joven y con mucha vitalidad y la otra, madura y sofisticada; Nieto ofrece una colección marcada por una clara dualidad. Por un lado, vestidos mini de estética babydoll en seda, algodón y tejidos metalizados. Y, por otro, cortes midi fluidos o de estilizado punto y, sobre todo, gabardinas muy armadas. Dos estilos diferentes pero complementarios donde la feminidad se convierte en su mayor forma de expresión.

Una mezcla de siluetas perfecta, que cobra fuerza gracias a sus detalles a todo color. En una colección en la que las tonalidades oscuras nos envuelven en un halo de confusión y ansiedad, Moises Nieto hace referencia a la carretera, hilo conductor de la historia, a través de coloridos vestidos y jerseys con rayas multicolor.

Prendas que, junto con zapatos de punta y bolsos monocolor, medias tupidas y guantes tres cuartos de piel en tonos turquesas y rosas, contrastan con la sobriedad de sus looks ofreciendo un resultado lleno de vitalidad. Además, destacan llamativos cinturones con mensajes en los que se pueden leer frases como ‘Walk with me’ o ‘This is the girl’, así como una curiosa y actualizada versión acolchada de las clásicas estolas de piel.

Como novedad, el diseñador nos adelanta tres de las propuestas para hombre que veremos el próximo mes de marzo, fecha elegida para el lanzamiento de su nueva colección masculina. Tres creaciones muy actuales, en las que destacan pantalones capri y, sobre todo, la fuerza de sus prendas de exterior: bombers y trenchs.

Puedes escuchar la entrevista que le han hecho esta mañana en MBFWM aquí.