Los españoles no quieren las cejas de Cristiano Ronaldo

Cada vez más son más los hombres que acuden a los salones de belleza para mejorar el aspecto de sus manos, el de sus pies, depilarse o cambiar su mirada a través del diseño de cejas o de la implantación de pestañas. Según nos explica la responsable de Mírame Lashes&Brows, "lo que más les cuesta es el tinte de cejas, pero el microblading es una técnica que cada vez demandan más".

Eso sí, ellos tienen sus propios modelos a la hora de buscar su nueva mirada y Cristiano Ronaldo no es uno de ellos. Según nos cuentan desde este centro de belleza, "normalmente piden el diseño de cejas y su relleno, pero no les gustan las de Cristiano, por ejemplo, porque tiene una propuesta muy femenina que no es del tipo de nuestros clientes", aclara.

De la misma opinión es Bárbara Torres, de la firma británica Nouveau Lashes: "ellos suelen pedir unas buenas cejas gruesas y tupidas, para que queden siempre de la manera más natural posible". Y aclara además, que cada vez son más los chicos que se acercan a sus centros para algún tratamiento relacionado con las cejas. Los más demandados son el lifting masculino y el diseño de cejas.

El actor John Boyega con un diseño que levanta la mirada. | Foto: Getty Images.

De hecho, la técnica más utilizada para la recuperación de cejas es el microblading. Originaria de Asia, este tratamiento inserta pelo a pelo, de forma semipermanente las zonas que han quedado calvas, dándoles un aspecto más vivo durante un año. A diferencia de otros tratamientos, se realiza un trazado individual para cada pelo de la ceja, consiguiendo un resultado más natural que los tatuajes o técnicas mecánicas de maquillaje permanente.

Eso sí, si hablamos de cambiar las pestañas es otra cosa. En este caso, el astro del Real Madrid sí que causa furor. Según confirman desde Mírame Lashes&Brows, "las pestañas pelo a pelo cambian la mirada completamente. Las mujeres tienden a alargarlas cuando se hacen este tratamiento pero los hombres apuestan más por el relleno".

Imagen de la extensión de pestañas.

Esta técnica de ponerse las pestaña pelo a pelo es un recurso cada vez más habitual. En los dos centros de Look&Care abiertos en Madrid ofrecen un servicio personalizado en el que,además de elegir varios tipos de relleno, en función de si las queremos más pobladas o menos, se puede incrementar el largo con las extensiones buscando un efecto natural. Al igual que en Twentynails, donde se puede optar por las pestañas exprés, las postizas o las británicas de Nouveau Lashes, que ofrecen una fórmula más fácil y rápida a la hora de implantarlas. Además, puedes elegir su espesor, longitud y forma.

Así, las cejas y las pestañas se están convirtiendo, cada vez más, en dos de las herramientas que, no solo las mujeres, utilizamos para enmarcar nuestra mirada y, por supuesto, mejorar su aspecto. Otra opción beauty que se abre al mundo masculino y que, los hay muy escépticos, no podemos negar que suma adeptos.