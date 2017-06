Qué podemos encontrar en Pitti Uomo

Fortezza da Basso es una antigua fortaleza construida por Antonio da Sangallo, un joven arquitecto que se trasladó a Florencia para ponerse a las órdenes de Alejandro de Médici, (esa misma familia que le puso la pasarela a Alessandro Michele de Gucci el pasado mes de mayo para la presentación de su increíble colección resort). Un mítico emplazamiento que hoy sirve para albergar la Feria de Moda Masculina más importante del año: Pitti Uomo. Y es que, desde mañana 13 de junio hasta el próximo viernes 16 de junio, las calles florentinas se llenan de tendencias para descubrir qué se llevará la temporada que viene.

Pero Pitti Uomo, que ya va por su edición número 92, no es una simple muestra de moda. Es la máxima expresión de lo que llamamos lifestyle, un street style de máxima calidad y un homenaje al arte más contemporáneo. Es la cita clave de la moda masculina que ellos mismos definen como “la plataforma más importante del mundo de la moda y accesorios de hombre, además del lanzamiento de los nuevos proyectos en el sector como preludio de la Milano Fashion Week”, -que tiene lugar días después-.

Así, Pitti Uomo concentra todos los valores del estilo de vida masculino y contemporáneo, con una clara visión de futuro y una línea marcada por la modernidad y el arte más contemporáneo. Pasarelas que dictan tendencias y una calle repleta de gentlemen que sentencian lo que vale y lo que no. Diseñadores, retailers, compradores, artistas y fashionistas que acuden a Florencia para ver y dejarse ver. Con tanta información (e inspiración), ¿en qué debemos fijarnos?

1.- El tema de 2017 es esa energía vital macroscópica que invade y colapsa, no solo la Fortezza da Basso, sino la ciudad entera. Los espacios se llenarán de las creaciones de artistas que mostrarán cómo el arte que viene es el arte digital. Toma nota, porque el futuro parece haber llegado. La presencia española la marcarán firmas como Castañer, Desigual, los divertidos calcetines de Jimmy Lion, Mr. Boho y Etnia Barcelona.

2.- El diseñador JW Anderson, también director creativo de la firma española Loewe, es el invitado especial de esta edición. Un reconocimiento de la creatividad y eclecticismo que el joven irlandés plasma en unas colecciones con calidad de manufactura única. Él marca la escena del arte hoy en día y el próximo miércoles 14 presentará, por primera vez en Italia, su colección SS18 en Villa La Pietra.

3.- Christian Louboutin sorprenderá a todos los asistentes con un evento especial ese mismo día que, no solo englobará a la comunidad fashion, sino que promete involucrar a la ciudad entera. Sin querer desvelar nada más, el diseñador asegura estar “feliz de mezclar ocio y placer en mi trabajo en Florencia”. Solo sabemos que será un proyecto dedicado al deporte, temática protagonista de la edición pasada.

4.- Australia es la nación invitada esta vez que, con su proyecto en colaboración con The Woolmark Company, traerá ocho jóvenes diseñadores de su país para presentar sus colecciones, entre los que destacan Chris Ran Lin, Commas o Ten Pieces.

5.- PS by Paul Smith vuelve a Pitti Uomo tras el gran éxito del último año, con una nueva localización: Padiglione delle Ghiaia. Tommy Hilfiger ha organizado una prèmiere, al más puro estilo cinematográfico, de su colección primavera-verano 2018, cumpliendo así con su segunda aparición en esta feria. Y Hugo Boss presenta su colección para hombre y mujer de forma conjunta. Para Ingo Wilts, CBO de la firma, “Pitti Uomo es el sitio ideal para enseñar las innovaciones en moda y presentar la marca a una audiencia relevante, compradores y prensa”.

6.- Yoshio Kubo se sube a la pasarela como nuevo talento de la escena japonesa. Después de Sulvam en la edición pasada, el diseñador nipón presentará su colección el próximo jueves día 15. Un show que promete (y mucho): “siempre trato de diseñar outfits que la gente no haya visto antes”, aseguraba Kubo.

Además, The Tokyo Fashion Award nos trae a los seis finalistas del proyecto Unconventional, seleccionados por un prestigioso jurado, entre los que destacan: Chika Kisada, Doublet o Roggykei. Parece que las tendencias se marcan desde el este.

7.- La elegancia masculina más clásica tiene su sitio en la exposición titulada The Modern Man (Via Montenapoleone), una exhibición fotográfica al aire libre que terminará con la próxima Milano Fashion Week y que se convertirá en todo un homenaje a la chaqueta masculina, representando a las más de 150 marcas del lujo que están presentes en la ciudad.

8.- Además, Urban Panorama, la propia voz de la metrópoli de Florencia, pondrá el denim como protagonista de sus propuestas. Con infinitas interpretaciones, el tejido más famoso del mundo será redibujado desde su estilo más roquero hasta aquél que lo llena de referencias étnicas. Eso sí, la línea la marcarán las superposiciones y las mezclas, lenguaje dominante en los últimos años. Participarán marcas como Superga, la española Mr. Boho y la alemana Birkenstock.

Además, Who Is On Next? sumará una edición más (y ya van nueve) de su competición dedicada a la búsqueda de nuevos talentos en el mundo de la moda masculina en colaboración con Alta Roma, Pitti Immagine Uomo y L’Uomo Vogue (la edición masculina de Vogue en Italia).

Por su parte, el prestigioso Instituto Marangoni presentará el martes 13 las colecciones de sus mejores alumnos en las escuelas de Milán, Londres y París. Porque si algo es también Pitti Uomo, es una apuesta por el futuro, la novedad y los proyectos más arriesgados.