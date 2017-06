Ingrid Sartiau vuelve a la carga contra el rey Juan Carlos: "Feliz día, papá"

Ingrid Sartiau (51 años) no se rinde. Desde hace años reclama la paternidad del rey Juan Carlos (79) y este fin de semana ha aprovechado la celebración del Día del Padre en su país, Bélgica, para recordar a su progenitor y reprocharle que, a día de hoy, aún siga sin reconocerla como hija legítima. La belga se siente triste y lo único que quiere es que se acepte una prueba de ADN que certifique lo que ella viene defendiendo desde hace años: que el monarca emérito es su padre biológico.

"Feliz día, papá. Feliz día a todos los padres que niegan a sus hijos", escribe Ingrid Sartiau en la red social junto a una imagen de un padre con su bebé y una reveladora frase: "Un padre no es alguien que da la vida, eso sería demasiado fácil. Un padre es alguien que da amor", espetaba.

Por si quedaba alguna duda sobre el destinatario de su mensaje, la belga incorporaba posteriormente una imagen en la que aparece el rey Juan Carlos por un lado y ella junto a Albert Solà (59), el otro supuesto hijo del emérito, por otro. Sartiau invitaba, de esta manera, "a pensar" sobre la paternidad del que fuera jefe del Estado. "Mi objetivo es que todas las personas tengan derecho a saber quiénes son sus padres biológicos. ADN obligatorio para todos, reyes, panaderos, ministros, presidente, pastor. ¿Quién va a ayudarme?".

La reivindicación de Sartiau fue más allá. La belga, que contrajo matrimonio el pasado mes de marzo con su novio de juventud, ha desvelado un material desconocido hasta el momento en nuestro país: un vídeo en el que aparecen juntos los dos presuntos hermanos durante uno de sus encuentros, en el que unieron fuerzas para reclamar la paternidad del rey Juan Carlos.

La belga mantiene constante contacto con nuestro país. No en vano, nada más casarse, viajó hasta España para disfrutar de parte de su luna de miel. Lo hizo en La Manga del Mar Menor (Murcia). Durante su periplo por la Península Madrid no estuvo en sus planes ni, por tanto, la posibilidad de visitar al que considera su padre. Tampoco le invitó a la boda, aunque le hubiera gustado contar con su presencia en la ceremonia. "Es una pena que no estuviera. Me encantaría verle, pero contactar con él me resulta muy difícil", confesaba recientemente en conversación con EL ESPAÑOL.

Este verano tiene prevista una celebración "a lo grande" para la cual se plantea hacerle llegar la invitación al rey Juan Carlos. Muy probablemente Sartiau vuelva a viajar a España en la época estival, pues suele hacerlo con asiduidad acompañada de su ya marido, sus respectivos hijos nacidos de anteriores matrimonios. Cartagena y La Manga son algunos de sus destinos preferidos durante sus estancias en la Península.

Demanda de paternidad

La belga interpuso hace unos años una demanda de paternidad contra Juan Carlos I casi al mismo tiempo que Albert Solà. Mientras que la de este último no fue aceptada, la de Sartiau llegó hasta el Tribunal Supremo, que finalmente dio carpetazo al caso en el año 2015. Sin embargo, ella mantiene la esperanza de que algún día el que considera su padre la reconozca y pueda recuperar el tiempo perdido con él.

