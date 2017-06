T Magazine, la nueva revista de referencia en diseño

Las malas lenguas dicen que el papel ha muerto, pero no paran de nacer (y crecer) nuevas revistas. Una de las últimas en llegar se llama T Magazine y fue presentada ayer en Barcelona. De la mano del grupo editorial Spainmedia, The New York Times Style Magazine (así es el nombre largo de la revista) lleva ya tres números y muchos lectores que, poco a poco, se van sumando y aficionando al nuevo referente de la arquitectura y el diseño.

T Magazine, que ya había sido presentada hace dos meses en Madrid, quiso acercarse hasta la ciudad condal para abrir el verano. Rodeada de amigos y en una localización de las grandes, la Fundación mies van der Rohe, la revista editada por Andrés Rodríguez reivindicó un estilo riguroso que se estrena con un diseño impecable.

T Magazine ya había sido presentada en sociedad en una cena privada en casa de James Costos (antiguo embajador de Estados Unidos en España) y Michael Smith, que acogieron encantados este nuevo proyecto. Porque T Magazine es un proyecto que ofrece, además de contenidos propios, los mejores artículos de su versión americana (la precursora, la mamá de todos), su versión online y las ediciones internacionales. Y es que T Magazine nació en agosto de 2004 y ya está presente en Qatar (2010), Japón (2016) y Singapur (2017). La española se ha convertido así en la primera en Europa.

T Magazine es una revista independiente, con redacción propia y editor propio que durante estos trece años se ha convertido en un punto de encuentro y referencia mundial en el interiorismo y el diseño, pero también en el mundo de la moda y lo que ahora llamamos, así en general, el lifestyle (estilo de vida). Y es que, por mucho que se empeñen en matar el papel, parece que aún hay muchas cosas que contar en él. Porque ya hay tres portadas para enmarcar: Jesús del Pozo en marzo, Margherita Missoni en abril y Custo Barcelona en mayo