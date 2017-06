Las lágrimas de Mario Vaquerizo al recordar a su gran amigo David Delfín

Mario Vaquerizo (42 años) no ha podido ocultar su dolor al recordar a su querido amigo David Delfín en el programa Cámbiame. El integrante de las Nancys Rubias no pudo estar en el velatorio del diseñador el pasado domingo 4 de junio ya que su muerte le sorprendió de gira teatral y hoy han querido hacerle un homenaje. Ha hablado del creador en presente, porque se niega a pensar que ya no está entre ellos: "David genera cosas bonitas y uniones. Es una persona muy generosa y aunque no esté aquí físicamente, sí que está, porque está aquí arriba", ha asegurado el marido de Alaska, muy emocionado, y señalando con su dedo al cielo.

Pelayo Díaz(30), quien fue pareja de Delfín, y que también se encontraba en plató, ha aprovechado la oportunidad para destacar su trabajo y el dolor que ha provocado su pérdida: "David era una persona con muchísimo talento y que trabajaba desde los sentimientos. No le interesaba la moda si no estaba unido a los sentimientos. Creo que España y el mundo entero sienten tristeza porque se ha ido pero a la vez gratitud por todo lo que nos ha dejado. Espero que su firma y su legado continúen. Que no se apague".

SUS AMIGOS NO LE OLVIDAN

Sin duda el fallecimiento del diseñador, a causa de un cáncer, ha sido un duro golpe para todos sus seres queridos, quienes le siguen recordando en las redes sociales. Esta misma mañana Antonia San Juan (56) ha compartido un vídeo con sus seguidores en Instagram: "Leyendo un guión , en esta tranquilidad y en compañía de mi querida Teresa. Tu imagen, David Delfín, irrumpe en mi mente, y abandono la lectura, y me sumerjo en el recuerdo".

También Bibiana Fernández (63), quien estuvo junto a Delfín y a su pareja Pablo Sáez toda su enfermedad. La artista, que tampoco pudo asistir a la capilla ardiente instalada en el Museo del Traje en Madrid por motivos profesionales, ha compartido una instantánea de David escribiendo con su letra inconfundible sobre una pared unas palabras que ahora resuenan en su cabeza: "Foto de @princepelayo esa maldita pared, no puedo abrazarte ni puedo besarte, como una premonición insospechada, buenos días amor, buenos días a todos", ha puesto junto a la imagen.

David Delfín fallecía tras un año luchando contra el cáncer. En abril del 2016 fue operado de tres tumores en la cabeza, de los cuales uno de ellos no pudo ser extirpado. Entonces comenzó un lento y angustioso proceso de recuperación. El diseñador siempre se mostró optimista y no perdió la esperanza hasta el final. Sus cenizas descansan ya en Marbella, su ciudad natal.

