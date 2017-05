Apps para que decorar sea algo sencillo

Todos hemos visto a Tom Hanks y Shelley Long en Esta casa es una ruina (1986) a punto de darse por vencidos en esa lucha encarnizada que mantuvieron con su propia casa. Y es que, en aquella época, no existían los Smartphones. Esas herramientas que ahora son mucho más útiles que cualquier metro o guía y que les hubiesen ahorrado muchos dolores de cabeza. Con ellos hemos aprendido hacer de todo. Nos hacen la vida más fácil y, cuando se trata de darle una vuelta a nuestra casa, también.

Cada vez son más las apps que se especializan en alguno de los aspectos de la construcción: desde el diseño de planos hasta el color que deben llevar nuestras paredes o la distribución de los espacios. Profesionales o no, todas ellas presentan particularidades que las hacen diferentes e imprescindibles si queremos ponernos manos a la obra.

REDES SOCIALES DECORATIVAS

PINTEREST. Es la red social por antonomasia para la decoración y el Do It Yourself (DIY o Hazlo Tú Mismo). Creada en 2009, es un referente en el mundo del diseño, el interiorismo y la artesanía. Funciona como ese corcho que tienes en tu casa y en el que vas colgando ideas, recortes o listas de quehaceres. Solo que puedes organizarlos en tableros, por temáticas o cualquier otra categoría que se te ocurra.

Son álbumes de fotografías que contienen enlaces a artículos externos con mucha inspiración: desde simples consejos para organizar tu cocina hasta cómo colocar los cuadros en la pared del salón o cómo distribuir todos los muebles de tu casa. Millones de imágenes que conseguirán engancharte y que no puedas dejar de pinear.

HOUZZ. Se trata de una red social con más de 12 millones de fotografías que permiten al usuario, además de encontrar todo tipo de inspiración, planificar sus proyectos de una forma sencilla y completa. Tiene un gran listado de diseñadores de interiores que podrás buscar según la zona que mejor te convenga y miles de ideas organizadas por espacios: cocina, baño, salón o dormitorio.

Se trata de una app muy intuitiva que surgió de la mano de una pareja que buscaba transformar su casa de los años 50, recolectando las imágenes que más les gustaban de las revistas de decoración que encontraban. Ahora es una web con millones de visitas, una sección de consejos y opiniones de gran ayuda y una pequeña tienda online con los productos que se incorporan en sus propuestas.

COLOREAR TU CASA

COOLORS. Sencilla y muy útil, esta app genera esquemas de colores aleatorios que te proponen sorprendentes combinaciones para decorar. Y puedes descargártelas todas. Tiene en cuenta la iluminación y las diferentes tonalidades que tiene el propio color. Además, será muy fácil dar luego con la pintura exacta, ya que proporciona el color HEX específico y te facilita los parámetros en HSB, RGB y CMYK. Para que no tengas excusas y aciertes.

PAINTING MY WALL. Es una de las más sencillas de este listado. Tan solo tienes que hacer una fotografía y, a golpe de dedo, vas pintando las paredes, -tal como su nombre indica, pero de forma virtual-, hasta conseguir el efecto deseado. Práctica y, además, muy divertida.

myPANTONE. Con más de 13.000 colores disponibles, esta app te permite crear paletas cromáticas completas. Si estás un poco perdido en cuanto a combinaciones se refiere, te sugiere esquemas que podrás ir ajustando según tus gustos. Además, sabes que darás con el color exacto al ser Pantone quien la ha desarrollado de forma oficial.

ADOBE KULER. Es una app de ADOBE que también genera paletas de colores, consiguiendo copiar casi de forma idéntica cualquier tono que aparezca en una fotografía y trasladarlo a tu cuenta para ir generando tus propios diseños.

PALETTES. Es quizás la más sencilla de todas. Se trata de realizar una fotografía para que el programa genere todos los colores que contiene de forma digital. A partir de ahí, tú podrás crear todas las paletas que quieras con esas cosas que ves, te gustan y te inspiran.

DISEÑO Y ARQUITECTURA

HOME DESIGN 3D. Una app todoterreno que te permite rediseñar una casa desde cero. Es como tener un lienzo en blanco en el que poder ir dibujando a tu antojo cómo quieres que sea el hogar de tus sueños. Es una herramienta bastante completa, pero muy útil para aquellos que tengan cierta experiencia en diseño y arquitectura. Tienes dos posibilidades: 2D y 3D, además de compartir y poder ver otros proyectos.

MAGICPLAN. Se trata de una sencilla app que tiene en cuenta objetos, medidas y anotaciones para ir rellenando ese plano virtual que vas creando de tu casa. Para poner la base, tienes que situarte en la esquina de cada una de las estancias e ir fotografiándolas. De manera manual, podrás ir uniéndolas e ir dibujando el espacio completo.

MARK ON CALL. Es como tener un plano muy detallado de tu casa en tu Smartphone. Tan solo tienes que fotografiarla, incluyendo alfombras, tipos de suelo y tejidos reales; pudiendo aplicar cada uno de estos elementos a las estancias de tu hogar, creando un auténtico diseño virtual. Además, es muy útil al poder ir generando listas de tareas según las cosas vayan encajando.

REDECORAR CON MUEBLES

SNAPSHOP SHOWROOM. Porque después de tirar, levantar, pintar y dibujar siempre hay que colocar. Una ardua tarea que requiere de un esfuerzo físico que, lamentablemente, nos toca sí o sí. No hay una app (todavía) que pueda ubicar los muebles por nosotros, pero sí darnos pistas de cómo quedarán. Gracias a esta aplicación de realidad aumentada, podrás visualizar tu salón, -muebles incluidos-, antes de lanzarte a moverlos como un loco.