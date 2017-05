Terelu Campos se derrumba: "Mi madre no evoluciona"

María Teresa Campos (75 años) continúa ingresada en la Unidad de cuidados Intensivos de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid sin que estado de salud evolucione. Su hija Terelu Campos (51) ha sido quien ha confirmado en directo desde la puerta del centro hospitalario que le han realizado una prueba a su madre que ha dictaminado que la lesión que le provocó la isquemia cerebral sigue ahí. "No ha habido avance. La lesión no ha evolucionado aunque eso no significa que sea malo según me ha explicado la doctora. Cada paciente reacciona de una manera".

Según la colaboradora de Sálvame,quien no ha podido reprimir las lágrimas, el estado de salud de la veterana periodista está siendo más lento de lo que esperaban en un principio, ya que el daño que le ha provocado la falta de riego en el cerebro se ha producido en uno de los peores sitios donde podía producirse. "La recuperación de mi madre pueden ser días, semanas o meses porque ha sido en un sitio muy malo. Esperemos que sean días", ha asegurado abatida Terelu en una de las conexiones con su programa.

No obstante, María Teresa sigue estable y en todo momento ha estado consciente, aunque hoy se encuentra menos animada como ha explicado su hija. "Ayer se llevó un susto enorme y al ver que estaba viva y que no le había pasado nada se alegraba por todo". Esta tarde a la periodista le realizarán una resonancia para confirmar el diagnóstico. "Es la prueba más importante de todas", ha dicho Terelu.

No ha querido despedir la conexión sin dar las gracias públicamente a las personas de servicio de la casa de María Teresa. "Gracias a ellos mi madre está viva. La rapidez en la reacción de María y Leo, que vieron que algo no estaba bien, la ha salvado".

También ha aclarado que de momento a Bigote Arrocet (67), quien se encuentra en Honduras concursando en el programa Supervivientes, no le van a informar sobre lo ocurrido. No quieren preocuparle y que su participación en el concurso se vea afectada por la noticia de María Teresa. Tanto Terelu como Carmen Borrego quieren ver primero como evoluciona su madre.