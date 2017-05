Piernas con efecto Photoshop

El temido momento del destape ha llegado. Toca reducir centímetros en tus vestidos, acortar mangas y sacar a la luz (nunca mejor dicho) esas partes del cuerpo que han permanecido ocultas los últimos nueves meses. Es mucho tiempo y se nota. Si hay una zona preocupada por este inminente desnudo son, sin duda, las piernas.

Un problema que, hasta hace poco, tenía una única solución: las medias. Esas incómodas compañeras del verano, transparentes y que, a casi todas las mujeres, nos horrorizan. Para la gurú de belleza norteamericana Molly Young, este complemento es, en realidad, "un producto de la generación de los años 70 que, si bien ha tenido su auge, está llegando a su final". Es más, las ventas no han hecho más que caer en Estados Unidos. Pero tienen sustituta: la cosmética.

Las medias en spray son la última tendencia beauty cuando llega el buen tiempo. Y cuando no. Son muchas las celebrities que han decidido desterrar las medias de sus armarios, incluso, en invierno. Gracias a este producto, son capaces de llevar unas piernas perfectas y desnudas durante todo el año, aunque no les de ni un poco de sol.

Suele tratarse de una loción corporal que refleja la luz de una forma muy sutil, disimulando las imperfecciones y marcando la propia silueta de las piernas. Actrices como Gwyneth Paltrow o Cate Blanchett se han declradado fans número uno de este producto y no pasean por la alfombra roja sin él. Y es que fue, precisamente, Molly Young la primera en hablar de la obsesión de estas celebrities por "un spray con efecto Photoshop que se eliminaba en la ducha".

Algo que no es nuevo, si tenemos en cuenta que eran parte del neceser indispensable en las pasarelas. Mientras que en la Alta Costura no suele utilizarse, debido a los largos vestidos y a que el maquillaje puede acabar viéndose por debajo del vestido cuando los flashes no paren de dispararse, -en su lugar, se utilizan unos humificadores para hidratar la piel de las modelos-; en los desfiles ready-to-wear es un paso previo casi obligatorio.

Y, aunque ha sido un producto que ha entrado poco a poco en el mercado(lo han hecho de una forma más fuerte los autobronceadores), cada vez son más las marcas de cosmética que deciden elaborar un compuesto para que, por fin, puedas vestir de corto en esa primera cita del verano,- sí, esas bodas, bautizos, comuniones-.

Una rutina que empieza con una buena depilación y exfoliación para eliminar las células muertas que puedan impedir que el producto respire y provocar que se acumule en la superficie de la piel dejando manchas. Los hay con varios tonos, texturas e, incluso, diversidad de ingredientes. Pero su aplicación suele ser idéntica: extender en círculos, dejando actuar mínimo durante un par de minutos y rociarlo en las rodillas dobladas. Y para eliminarlo, tan solo te hará falta una buena ducha.

El estándar de la industria suele ser el Face & Body Foundation de Mac, que vale tanto para el rostro como para todo el cuerpo. Pero ya hay varios en el mercado y todos unifican la textura de tus piernas y su color, evitando además los brillos característicos de los pantis cuando tus piernas sean fotografiadas.