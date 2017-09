Mercury Steam dispara sus resultados tras conquistar a Nintendo

La desarrolladora de videojuegos Mercury Steam Entertainment, encabezado por Enric Álvarez, registró el pasado ejercicio una facturación de casi 4 millones de euros, cerca de un 40% superior a los 2,5 millones que alcanzó en 2015, debido principalmente al acuerdo con Nintendo para crear un nuevo Metroid para Nintendo 3DS, que se comercializará este mismo año.

La compañía lanzará en pocas semanas Metroid: Samus Returns para Nintendo 3DS, un producto anunciado durante el último E3, así como el proyecto Raiders of the Broken Planet. Sin embargo, en sus cuentas la compañía afirma lo siguiente: “La única actividad de desarrollo del ejercicio consiste en la inversión realizada por importe de 3.753 miles de euros (2.966 miles de euros en 2015) en un videojuego que prevé comercializar a partir de 2017”. No precisa a cuál de los dos proyectos se refiere la inversión.

La compañía cuenta con su propio motor, Mercury Engine, compatible con 3DS, que desarrolló cuando desarrolló una versión de Castlevania para la portátil de Nintendo.

Experiencia con japoneses

Para poder trabajar con el grupo japonés, Mercury Steam ha aprovechado sus experiencias pasadas con compañías niponas. En concreto, los siete años que dedicó a trabajar con Konami, con dos juegos de Castlevania para consolas de sobremesa y uno para portátiles, y que sirvió para consolidar el estudio tudelano, que cuenta con oficinas en San Sebastián de los Reyes. Según las cuentas de la compañía depositadas en el Registro Mercantil, el resultado de explotación de la compañía alcanzó el pasado ejercicio los 2,7 millones, un 25% más que en el año anterior.

La sociedad reconoce en sus resultados que la única incertidumbre sobre su operativa está relacionada con el éxito futuro en la comercialización de los productos que desarrolla por cuenta propia.

Raiders of the Broken Planet sale a la venta el 22 de septiembre, con un prólogo gratuito y una primera campaña por 9,99€. Metroid: Samus Returns llega a las tiendas el 15 de septiembre con dos figuras Amiibo asociadas.