Los diarios digitales pierden 9 millones al año en publicidad por el fin de Google News

Los diarios digitales han reducido de manera importante su tráfico y sus ingresos por publicidad tras el cierre de Google News en diciembre de 2014. Un informe elaborado por la consultora Nera para la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEEPP) ha analizado el impacto real de la aplicación de la Tasa Google en los diarios españoles. Este impuesto impulsado por el Gobierno, a petición de la patronal de los diarios impresos AEDE, pretendía cobrar un canon al buscador por la indexación de sus artículos.

Finalmente el Ejecutivo dio marcha atrás y no aplicó la tasa, pero no pudo evitar que Google decidiese desindexar las noticias de los diarios españoles de su plataforma News. Desde enero de 2015 España es uno de los únicos países en el mundo en el que este buscador no realiza su servicio de agregación, un portal donde incluye las noticias que considera más relevantes y donde se incluyen a publicaciones de todo tipo.

El informe de la AEEPP titulado Impacto sobre la Competencia y el Libre Mercado de la Tasa Google o Canon AEDE indica que el cierre de Google News en España generó una reducción del 11% en el número de vistas a editores de noticias online. La caída de este tráfico se dio principalmente en las pequeñas editoriales, mientras que en las grandes no se evidenció una reducción significativa.

El estudio de Nera sigue indicando que en base a datos de Comscore -el medidor recomendado en España, el impacto del cierre de Google News y algún otro agregador ha generado un descenso de los visitantes de los 84 principales periódicos online españoles con una caída media en los tres primeros meses de 2015 del 2,9% frente a los datos del año anterior, un 4,5% solo en enero. Si se ajusta el tráfico al alza del consumo de noticias en España, el alza es del 5,3% en promedio.

Por cabeceras, el informe concluye que la pérdida de tráfico sumado al aumento de consumo de noticias ha sido del 4,9% en las cabeceras que tienen más visitas, del 6,3% para los diarios de tráfico medio y del 12,6% para los pequeños. La explicación es que en Google News todos los diarios tenían en principio las mismas oportunidades de ser vistos, pero sin el agregador los usuarios de internet tienen a concentrarse en las cabeceras más conocidas.

Incluso el informe realizado para la AEPP indica además que de aplicarse la Tasa Google otros agregadores podrían cerrar en España. “Es razonable esperar que la caída en el tráfico en el largo plazo podría ser mayor, particularmente para los pequeños diarios digitales, una vez que otros agregadores, como Menéame, cierren y que los lectores empiecen a concentrarse en las grandes cabeceras mucho más conocidas o incluso a recurrir a otros medios de información distintos ante el deterioro de la prensa digital en cuanto a innovaciones, variedad de la información, dificultad para localizar contenidos, etc.”

Unos 9 millones menos de beneficio

Respecto de la valoración económica de este impacto han indicado que podría estar en torno a los 9,3 millones. “Tomando en cuenta que los ingresos de publicidad en la prensa online son alrededor de 180,9 millones euros al año, la reducción de beneficios para la prensa online se puede estimar en 9,3 millones anuales. No obstante, de manera desigual al sector, es decir, a unas empresas más que a otras, presumiblemente de manera más acusada a las más pequeñas, según la evidencia analizada”, indican.

“Aunque esto puede parecer poco, existen publicaciones digitales con cuentas de resultados muy ajustadas, por lo que una pequeña caída en los ingresos por publicidad puede ser la diferencia entre continuar operando el negocio o tener que cerrarlo”. Nuevamente el informe advierte que los principales problemas sería para los pequeños digitales. Precisamente estos diarios más pequeños, muchos de ellos agrupados en la AEEPP mostraron su rechazo a la aplicación a la Tasa Google y lamentaron el cierre de Google News.

En cuanto al impacto sobre los ingresos de los diarios online, asumiendo una relación proporcional entre los ingresos por publicidad y el tráfico, una caída en el tráfico en torno a 5-10% implica una caída implica una caída en los ingresos por publicidad para el sector "de entre 9 y 18 millones euros anuales", señalaron.

Finalmente el informe concluye que además del impacto en tráfico y en ingresos para los diarios digitales el debate sobre la puesta en marcha de la Tasa Google ha inducido al cierre en España de varios servicios de agregación de noticias, como Google News, creando además barreras de entrada y de expansión también en este sector. Indican que el canon tiene también un impacto negativo para los consumidores, debido a la reducción en el consumo de noticias y al incremento en el tiempo de búsqueda de las mismas. Supone además un impacto negativo para los anunciantes, debido a la mayor concentración en el mercado publicitarios, por la pérdida de canales especializados, además de sobre la innovación en todos los sectores involucrados (agregación de noticias, prensa online, publicidad, etc.).