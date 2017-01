Los requerimientos burocráticos de Madrid causan el primer retraso del nuevo Eurovegas

Primer retraso para el nuevo Eurovegas en Madrid. Los requerimientos de información de la Comunidad posponen la ‘luz verde’ al gran centro de ocio que promueve el grupo estadounidense Cordish y en el que planea invertir al menos 2.200 millones de euros. La administración ha reclamado en dos ocasiones desde el pasado 1 de diciembre la ampliación de algunos aspectos técnicos del proyecto. Y está a la espera de respuesta por parte de la compañía.

El 1 de enero era la fecha marcada en rojo para la empresa. El primer día del año se cumplía un mes exacto desde que la empresa registrara el proyecto de ‘Live! Resorts Madrid Spain’. Ese es el margen que la normativa otorga a la administración para estudiarlo. Sin embargo, la aprobación no ha llegado. Y no lo ha hecho porque los servicios técnicos de la Comunidad de Madrid entienden que no cuentan con toda la información necesaria.

Según confirman a EL ESPAÑOL fuentes oficiales de la Consejería de Economía, la administración regional ha reclamado en el último mes en dos ocasiones la ampliación de esa información aportada a comienzos de diciembre. ¿Sobre qué? “Se trata, principalmente, de más detalles sobre el proyecto y las fases de este”, se limitan a asegurar.

Pese a las dudas sobre la información ofrecida, el proyecto no es, ni mucho menos, nuevo para la Comunidad de Madrid. De hecho, antes del registro formal el pasado mes de diciembre se habían mantenido negociaciones entre ambas partes durante casi un año.

Sin plazos

Estos requerimientos tienen una consecuencia directa y evidente: eliminan de un plumazo ese plazo de un mes para dar ‘luz verde’ al proyecto y ahora no hay fecha para la aprobación definitiva. Todo depende de lo que Cordish tarde en presentar esa información que reclaman los técnicos. La empresa no ha explicado su posición ni los plazos que tiene previstos, pese a las peticiones de este medio.

Sin esta aprobación de la Comunidad de Madrid, que ha de justificar la idoneidad del proyecto “y el cumplimiento de toda la normativa”, no se podrá avanzar en el proceso administrativo del proyecto. La ‘luz verde’ es el paso previo obligatorio a un concurso público que podría alargarse durante medio año y al que pueden presentarse otras empresas promotoras que planteen otros proyectos similares.

Sin noticias

Esta falta de información se refiere exclusivamente a los aspectos más formales del proyecto y no a las afecciones que pueda tener en proyectos ya en marcha. Desde la Comunidad confirman que no guarda relación con los problemas a los que aluden varios alcaldes de la zona del Corredor del Henares respecto al proyecto de un vertedero en el municipio de Loeches, a menos de 500 metros del terreno de 134 hectáreas que ha elegido Cordish.

Este puede ser uno de los grandes obstáculos a los que se enfrente el proyecto. Carlos Sáez, el alcalde de Torres de la Alameda, municipio en cuyo término municipal pretende implantar Cordish el centro de ocio, ha asegurado que la empresa le trasladó su preocupación por la cercanía del vertedero y ha reclamado alternativas para levantar esta planta.

Un traje hecho a medida

Más allá de requerimientos específicos, la realidad es que el gigante estadounidense disfruta de un ‘traje a medida’ cosido para Eurovegas y que se ajusta a la perfección a sus necesidades. Se trata de la llamada Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que fue aprobada en el año 2012 con el objetivo de facilitar el aterrizaje de Adelson con su 'megacentro'.

Ahora, Cordish no sólo contaría con la posibilidad de operar sin competencia durante un máximo de 10 años. También les permitiría la entrada a los casinos –uno de sus principales negocios en el complejo- tanto a menores como a personas con ludopatía. A esto se añade un escenario fiscal muy favorable, con la reducción hasta el 10% del impuesto sobre juegos de casino (anteriormente se situaba en un 45%) y medidas como la entrega de la decisión sobre el horario de apertura de los casinos a las empresas.

El proyecto, en cifras

‘Live! Resort Madrid’ es un ‘megacentro’ de ocio en el que la empresa estadounidense pretende invertir 2.200 millones de euros (ampliable a unos 3.000 millones), crear más de 56.000 puestos de trabajo (para la construcción de la infraestructura y cubrir las operaciones del centro). Se ubicaría en un terreno de 124 hectáreas enclavado en Torres de la Alameda, muy próximo al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El proyecto contempla la construcción de hoteles de 5 y 4 estrellas que sumarían 2.700 habitaciones, además de otros equipamientos de ocio: bares y restaurantes, un gran teatro para espectáculos, un circo, 16 salas de cine, una zona de conciertos, tres discotecas temáticas, un centro de torneos de ‘e-sports’ y un área comercial con 400 tiendas de todo tipo. Contaría además con más de 5.000 plazas de aparcamientos.