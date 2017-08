Georgina Rodríguez lo da todo en el gimnasio durante un embarazo casi invisible

Cada uno tiene su particular manera de ponerse a punto, y el deporte forma parte de ello. Georgina Rodríguez (22) lo sabe y a pesar de encontrarse supuestamente embarazada según la prensa lusa, no frena sus rutinas de entrenamiento. ¡Feliz fin de semana a todos! Mañanita de entreno con este fabuloso y cómodo conjunto de la firma @danfive. Gracias @daniela_ospina5 por tus diseños pues sentirse guapa a la hora de entrenar también es importante. Te deseo muchos éxitos en tu nuevo proyecto y estoy segura de que así va a ser! Todo lo mejor para ti 🌟😘❤", escribía la pareja de Cristiano Ronaldo (32) en una de sus últimas publicaciones y en la que precisamente, sus palabras, son las que más inadvertidas han pasado. Y es que hay algo que llama mucho más la atención: su trasero.

Con un envidiable pompis, la exbailarina practica una de las rutinas de glúteos que le mantienen en forma. Pero no es la primera vez que Georgina muestra lo adicta que es al deporte. Su pasado como bailarina profesional de ballet en Huesca le ha hecho seguir con la constancia de mantenerse en forma; algo que sin duda comparte con su pareja.

Una publicación de Instagram en la que deja también patente la relación que mantiene con la exmujer de James Rodríguez (26), Daniela Ospina; mostrando en la publicación uno de los diseños deportivos de esta. Y es que Georgina ya está más que integrada en el mundo de las 'wags'. Desde que se oficializara su relación sentimental con el futbolista, la vida de la joven ha dado un giro tremendo. De aupair a modelo, Georgina no ha tardado en integrarse en la familia y el mundo de Cristiano Ronaldo. Tanto es así, que cada movimiento que esta realiza se encuentra bajo el foco mediático; como ha ocurrido con este último vídeo. Y es que sus seguidores han sido los que se han dado cuenta de la estrecha relación que esta mantiene con la hermana del astro. "Hummmmmmmmm", escribía Katia Aveiro (40) con emoticonos de besos en la publicación de Georgina

Pero no solo disfruta de momentos de complicidad con ellos, si no que también comparte las aficiones del astro. El deporte es fundamental en la pareja y a pesar de encontrarse embarazada de seis meses, dejar los entrenamientos de lado no forma parte de sus planes.

El embarazo invisible

Si algo llama la atención en sin duda la envidiable figura que sigue manteniendo Georgina a pesar de su supuesto embarazo. La joven luce un tipazo que sigue conservando a base de mucho deporte. En la casa de Cristiano, aparece de cuclillas ejercitando en una de las mismas máquinas que el astro también utiliza.

Smart work👌bom dia 🇵🇹 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 1:36 PDT

En un vídeo muy similar al de Cristiano, se muestra a una Georgina activa y que no está dispuesta a renunciar a sus rutinas. De espaladas y realizando ejercicios para fortalecer las piernas, prácticamente parece que no está embarazada. Aunque sí engaña la postura de la joven y el ángulo desde el que se graba, lo cierto es que la barriga consigue pasar casi inadvertida. Algo de lo que no goza ella misma, pues desde que se dio a conocer el embarazo de la joven, cada movimiento de Georgina, que saldrá de cuentas el próximo otoño, es mirado con lupa por sus seguidores.