Mutilan la estatua de Rocío Jurado en el cementerio de Chipiona

La escultura de bronce que la familia de Rocío Jurado mandó construir tras su muerte, hace ahora 11 años, ha sido víctima de un acto de vandalismo. Los seguidores de la 'más grande' han denunciado que alguien ha arrancado la flor que la cantante sostenía en una de sus manos. "Se ha producido un acto de vandalismo en el mausoleo de nuestra Rocío Jurado. Alguien arrancó el clavel que portaba en su mano izquierda, mutilando así dicho monumento", alerta una de las fans de la cantante en las redes sociales. "Ser una desaprensivo y atentar contra un monumento como este, denota el grado de incivismo, que para nada respeta la figura de Rocío. Tal acto se encuentra denunciado", continúa.

La estatua sin el clavel. Redes sociales

Una de las primeras en hacerse eco de la noticia ha sido Rosario Mohedano (38), quien ha compartido en sus perfiles el mensaje. "Es un delito. Han ultrajado una tumba. Da asco este tipo de gente", afirma un tuitero. "A mi Juri no me la toca nadie porque no será de mi sangre pero la siento como de mi gente", dice otro.

El artista Luis Sanguino fue el responsable de erigir esta figura en la calle San José de Chipiona, donde se encuentra el cementerio municipal. La estatua es la viva imagen de la cantante vestida con traje largo de cola, su medalla de la Virgen de Regla en su cuello y el clavel que ya no está. Hasta este mausoleo acuden numerosos familiares y admiradores para llevar flores y mostrar su cariño y admiración a la gaditana.

En la calle que lleva su nombre también se levanta el Monumento a Rocío Jurado. Una obra escultórica de Juan de Ávalos de bronce y piedra sobre un pedestal de mármol que se sitúa justo en el centro de una rotonda. Su recuerdo sigue tan vivo en los habitantes de su ciudad natal que incluso existe una ruta de Rocío Jurado en Chipona para ver la casa donde nació, el chalet que tantas veces fue grabado por la prensa rosa y la estrella (como una estrella de Hollywood) que posee junto al Santuario de la Virgen de Regla.

Estatua de Rocío Jurado en el cementerio de Chipiona.

El acto de vandalismo llega en un momento en el que la familia vuelve a ser actualidad por su división ante el juicio entre Antonio David (40) y Rocío Carrasco (40). Más aún tras conocerse que Chayo puede ser una de las personas que testifique a favor de su prima, que apenas tiene contacto con sus tíos desde que su madre falleciera el 1 de junio de 2006.

[Más información: Las aplastantes pruebas de Rocío Carrasco para meter en la cárcel a Antonio David]