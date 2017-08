José María Manzanares, operado de urgencia para evitar una posible tetraplejia

José María Manzanares (35 años) se ha visto obligado a cancelar sus compromisos taurinos. Según un comunicado de prensa emitido por su agencia de representación, el torero será intervenido de urgencia este mismo lunes en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla para paliar una lesión cervical y "evitar un tetrapeljia". El diestro tiene una molestia en uno de los discos cervicales, entre el C-5 y C-6, que comprime de tal manera la médula espinal que cualquier movimiento brusco podría postrar al alicantino en una silla de ruedas. "Cualquier caída, golpe o movimiento brusco podría producirle una situación irreversible", asegura el equipo médico que sigue el caso de Manzanares.

José María Manzanares y su mujer Rocío. Gtres

Tras la operación, José María "comenzará una intensa rehabilitación para acortar los plazos de recuperación lo máximo posible y poder reaparecer así de cara a sus siguientes compromisos", señalan desde su oficina de prensa. Su intención es estar cuanto antes de nuevo en los ruedos y perderse las menos corridas posibles. Los carteles siguen anunciando al diestro en los festejos de Gijón (14 de agosto), San Sebastián (15 de agosto), Ciudad Real (20 de agosto), Almería (24 de agosto), Bilbao (25 agosto), San Sebastián de los Reyes (26 de agosto) y Cuena (30 de agosto). Sin embargo sí se va a perder las faenas de este fin de semana en el Puerto de Santa María y Huesca.

Su mujer está siendo uno de sus mejores apoyos en este complicado momento. "Rocío es el pilar de mi vida, la que me sostiene, la que me sube y me baja. La que me ayuda en todo y me comprende a la perfección. Somos muy felices juntos", dijo el torero refiriéndose a su esposa en una entrevista. Rocío y José María se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia religiosa que se celebró en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia de Alicante después de conocerse desde hacía once años. Desde entonces no se han separado y han formado una familia junto a sus hijos José María (5), Julieta (4) y Gabriela (1).