David Bustamante al límite: no quiere que se hable de su vida y sí de su trabajo

David Bustamante (35 años) ha respondido a través de Instagram a las críticas que han surgido en los últimos días tras su bronca con el paparazzo Jordi Marín. A través de su cuenta ha querido "recordar" que su profesión sigue siendo cantante.

David Bustamante responde a través de Instagram a las últimas críticas Redes Sociales

Rápidamente, los seguidores han comentado la publicación mostrando su apoyo al cantante: "Caso omiso , eres un gran cantante , eso si sigue en tu linea! Besos", "Estamos contigo" o "Ánimo David, estamos contigo y con tu música siempre".

No obstante, con esta publicación también ha conseguido que la polémica se cuele en la sección de comentarios: " Tu elegiste ser parte de este mundo y tu eres dueño de tu auto - control. No te dejes llevar por ello. ¡SUERTE!" o "¡Guapo! ¡La violencia no es la respuesta! ¡Tengamos la profesión que sea!".

Una agresión que ha dado mucho que hablar

Hace unos días tuvo lugar una agresión entre el cantante y el fotógrafo Jordi Marín. Al parecer, Bustamante habría reconocido darle una patada al paparazzo por la presión a la que habría estado sometido en los últimos meses. No obstante, el fotógrafo afirmó, posteriormente, que también hubo puñetazos y un manotazo a su novia.

Como respuesta, el lunes David Bustamante anunció en un comunicado que presentaría una denuncia contra el fotógrafo por presuntas amenazas de muerte. El cantante quiso zanjar así la polémica, desmintiendo la versión dada por el paparazzo. Pero las críticas de una parte y otra continúan, y parece que este debate solo acaba de empezar.

También le persigue el divorcio con Paula Echevarría

Otra de las polémicas que han perseguido a David Bustamante este verano es su divorcio con Paula Echevarría (39). A pesar de los intentos del cantante por dejar atrás el debate, cada aparición de la pareja, ya sea junta o por separado, ha sido mirada con lupa y seguida de decenas de especulaciones.

Actualmente, la actriz está disfrutando de unas vacaciones en Asturias junto con Daniella (8), la hija del matrimonio. Por el momento, David Bustamante no las ha acompañado.

El cantante está tratando de hacer caso omiso a las especulaciones y continuar con su gira de verano. El próximo viernes 5 de agosto dará un concierto en Alicante, al que le seguirán Lugo, Asturias, Málaga...

[Más información: Jordi Martín, las broncas de un paparazzi convertido en el terror de los famosos]