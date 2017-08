A Neymar no le va a faltar diversión en París: los locales donde se volverá loco

Neymar Jr (25 años) ha decidido cambiar de aires y fichar por el París Saint Germain. Una vez se oficialice el fichaje el jugador podría saltar al campo con la camiseta del PSG el próximo 13 de agosto en plena segunda jornada de la liga francesa, no sin antes haber pateado las calles parisinas y los locales de moda de los alrededores. Para ello contará con unos anfitriones perfectos, pues en el vestuario galo cuenta con cuatro compatriotas, Thiago Silva (32), Dani Alves (34), Thiago Motta (34) y Lucas Moura (24), que seguro le llevarán a conocer los sitios donde desconectar y dejar de lado las deportivas para calzarse los zapatos de baile. Pero por si acaso sus compañeros no hacen bien los deberes, desde JALEOS le mostramos los mejores lugares de ocio que tiene a su alcance en su nuevo destino.

· EN PARÍS

Le Palace Club

Está situado en el corazón de París, con fachada de teatro antiguo de barrio, pero con un interior renovado que no deja indiferente. Allí se reúnen en las noches parisinas los amantes del Funk y del hip hop de la antigua escuela, pero todos los estilos tienen cabida, lo importante es no parar de bailar en toda la noche. El ambiente joven e inspirados por la temática underground del siglo XXI darán la bienvenida al carismático Neymar con los brazos abiertos y las caderas al ritmo de la música.

Sus modernas salas albergan música de todo tiempo pero sobre todo underground.

VIP Room

Este exclusivo local aguarda en plena zona de los Campos Elíseos. Solo es apto para bolsillos adinerados como el del futbolista brasileño, pero a juzgar por la larga lista de famosos que acuden frecuentemente al lugar, el sitio merece la pena. Se trata de una multinacional creada por el DJ y productor francés Jean-Roch, que posee discotecas de lujo repartidas por las ciudades más exquisitas del mundo. La súperdiscoteca está integrada en el hotel de cinco estrellas JW Marriott. Paris Hilton (36) nunca se niega a ejercer de DJ en sus fiestas y lo ha hecho para invitados como Madonna (58), Johnny Depp (54), Karl Lagerfeld (83), Tom Cruise (55), Sharon Stone (59) y Beyoncé (35), entre otros.

El lujoso interior de Vip Room.

Le titty twistter

Su decoración sirvió para un reportaje de la revista Vogue Paris que no pasó por alto sus sillones, su barra flamígera, sus calaveras de alces, sus neones rojos. El local abarca un espacio de 500 metros cuadrados muy bien aprovechados en los que no ha distinción de clases y no existe zona de reservados por lo que si Mick Jagger (74), Jessica Alba (36) o Leonardo DiCaprio (42) aparecen por el lugar, como ha ocurrido en innumerables ocasiones, comparten sofá con el resto de mortales.

El rojo es el color que define a Le titty twistter.

Favela Chic Paris

Neymar lo va a guardar en su agenda de lugares favoritos. Solo hace falta ver las paredes y la vegetación que inunda el sitio para adivinar que un trocito de Brasil tiene su sitio en este rinconcito de París. Es restaurante y sala de baile improvisada con ambiente exótico brasileño, muy animado, con ritmo casi las 24 horas del día. Entre tanto baile, tanta gente latina sin parar de moverse y el ir y venir de camareros con bebidas tropicales, el bar acaba cogiendo mucha temperatura y es habitual ver al personal refrescando a los invitados con una manguera de agua.

Mucho ambiente y decoración brasileña.

Supersonic

No siempre apetece el ambiente de las luces de mil colores y las bolas de discoteca, por eso este local es el lugar idóneo para disfrutar del ocio y de la buena música en un panorama más relajado, pero nada aburrido. Los que han visitado Supersonic le otorgan una nota media de 4'5 sobre 5 en todos los rankings que recogen los mejores locales de fiesta nocturna en París. Videojuegos, pacman y futbolín al son de música alternativa es lo que se puede disfrutar desde las salas privadas que se alejan del agobio de las multitudinarias discotecas sin perder la diversión.

Zona privada de Supersonic.

· EN MÓNACO

A solo 50 minutos en avión -o jet privado- la diversión y las opciones de ocio se multiplican. Y es que la glamurosa localidad de Montecarlo tiene todos los ingredientes para que una salida nocturna se convierta en inolvidable y Neymar, experto en pasárselo bien, lo sabe y no desaprovechará su cercanía.

Jimmy'z

La historia de este lugar se remonta hasta hace casi 50 años. Tras pasar por su escenario grandes vedettes y artistas, años después Jimmy'z se trasladó desde el borde de la laguna al Club Deportivo de Monte-Carlo, donde el local también presume de un lago artificial junto a su entrada principal. Su arquitectura extravagante y futurista no decepciona en su interior. La música ha ido adaptándose a las nuevas demandas y ya puede escucharse allí desde soul a reggaeton. Además, posee un casino del mismo nombre en la mundialmente conocida Plaza del Casino.

Interior del local.

La Rascasse

Dicen que los mejores cócteles de Mónaco se toman en su terraza. Disfrutar de la fiesta dentro del local pero estando al mismo tiempo al aire libre, es una opción de reserva no apto para todos los bolsillos, pero se convierte en una oportunidad que no puede despreciar alguien con el capital de Neymar. Desde sus balcones hay unas magníficas vistas panorámicas del Puerto de Mónaco, un gran plan para gozar al ritmo de salsa que es la música que suena cada jueves. Además, los camareros están a pleno servicio de sus clientes y entre trago y trago existe una amplia oferta de comida deliciosa que, eso sí, es toda para comer con los dedos.

Las exclusivas salas de baile de La Rascasse.

Le Sass Café

Es un mítico restaurante de la ciudad de Montecarlo que se transforma en discoteca por la noche. Tiene una gran sala de baile ambientada al estilo Hollywood, por eso no dudan en visitarla la inmensa mayoría de actores y actrices de la meca del cine que se desplazan hasta la capital de Mónaco. El lugar es un lujo para la vista de los más adinerados, pero lo es aún más en citas clave como Halloween, fecha en la que Le Sass no descuida ni el más mínimo detalle. En noviembre la sala se ambientan con juegos de luces tétricos, telarañas enormes, velas voladoras o pianos que tocan melodías; sin duda algo muy distinto al panorama que vive Neymar sobre el césped.

La zona de restaurante de Le Sass.

Ni club

Se trata de una gran terraza en el mismísimo puerto de Mónaco. Neymar podría llegar en yate hasta el lugar y saltar a la terraza casi sin esfuerzo. Es el mejor lugar donde pasar el fin de semana del Gran Premio de Fórmula Uno -deporte del que es aficionado el brasileño- que acoge la ciudad cada año. Y es que tiene vista panorámica de todo el circuito urbano y solo por tener permiso para acceder a esta zona privada, el champán y el exclusivo bar te esperan a la entrada solo para ti. A un paso están el casino y las playas de Montercarlo.

Terraza privada del Ni Club.

Black Legend

En pleno Puerto de Hércules y con una inmensa terraza en la que puede perderse tanto como en un campo de fútbol. Cuando el aire fresco de Mónaco llene demasiado los pulmones de Neymar, puede entrar en el local y mover su cuerpo en la pista de baile con la música latina que suena sin parar en todos los rincones del mundo. Y es que esté donde esté el brasileño no notará apenas estar fuera de Barcelona porque el tema Despacito de Luis Fonsi viajará con él allá donde vaya.