El debut con exclusiva de la hija de Rociito, más cerca: vale 100.000 euros

La presencia de Rocío Flores Carrasco en el plató de Supervivientes ha podido suponer un antes y un después en la vida de la joven. También en la de sus padres, Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Apareció por sorpresa. Sin avisar. Nadie lo esperaba, pero ella quería acudir a recibir a su tía Gloria Camila, la hermana de su madre. Es la primera vez que sale en un medio de comunicación por decisión propia. Hasta ahora había aparecido junto alguno de sus progenitores. También fue la primera vez que realizaba unas declaraciones a un micrófono, pero podría no ser la última.

Rocío Flores es ahora mismo uno de los personajes más deseados para cualquier medio que se dedique a esto de la crónica social. El enfrentamiento de sus padres es más que importante; de hecho, se encuentra actualmente en un juzgado de Violencia sobre la Mujer. Casi nada. Ella no se habla con su madre desde hace tiempo. La convivencia entre ellas era imposible y tuvo que salir de su casa, teniendo que marcharse a vivir con su padre. Además, se ha dedicado a atacarla verbalmente en las redes sociales, el único sitio hasta ahora en el que se ha expresado. Está claro que la joven es una bomba de relojería a la que cualquier periodista quisiera acceder.

A Rocío Flores y Gloria Camila, sobrina y tía, les une una gran amistad. Gtres

Jorge Javier Vázquez ya lo intentó el otro día en el plató de Telecinco, aunque como él mismo reconoce, “no era ni el lugar ni el momento”. Aún así le soltó si quería participar en la próxima edición del programa. Para Telecinco sería un tanto más que importante, aunque llegaría tarde. Según tiene conocimiento EL ESPAÑOL, varias revistas están intentando en las últimas semanas conseguir la tan esperada entrevista de la nieta de Rocío Jurado. Concretamente, según indican a este medio, “son dos las revistas que están tras la joven”.

No es la primera vez que desde algún medio se han puesto en contacto con ella para conseguir alguna declaración. Siempre se ha negado. Ahora es distinto. Ya no se trata de conseguir alguna declaración. Lo que se está proponiendo a la joven y su entorno más próximo es un reportaje exclusivo con posado en el que hable abiertamente del conflicto que mantiene con su madre desde hace años. Y se quiere ahora porque la batalla que mantienen sus padres desde que se separaron se encuentra en el momento de mayor tensión tras la querella presentada por Rocío Carrasco contra Antonio David por un delito continuado de difamación tras 17 años ofreciendo declaraciones en los medios de comunicación que han ocasionado lesiones psíquicas, por un delito de secuestro de un menor y otro de alienación parental. Unos supuestos delitos que han llevado a que el caso se dirima como de violencia de género en el ámbito familiar. Por ello, y conociendo que la joven está claramente posicionada en el lado del padre y que sus declaraciones serían bastante polémicas, su entrevista vale su peso en oro.

Rocío Carrasco, Fidel Albiac y Rocío Flores, en una imagen de archivo. Gtres

¿Y cuánto podría se podría llegar a pagar por esta exclusiva? Mucho dinero. Hace un par de semanas Belén Esteban concedía su primera entrevista tras su triunfo judicial sobre Toño Sanchís. Lo hacía en la revista Semana y por ello se embolsó 50.000 euros, como adelantó este medio. Fuentes del sector aseguran que la entrevista de Rocío Flores “vale mucho más que esta de Belén Esteban. Podría superar más del doble. Por supuesto, todo dependería de hasta donde estuviera Rocío dispuesta a hablar”.

Sus perlas en las redes sociales

La joven ya se ha manifestado en las redes sociales. En 2014, el mismo día que cumplía los 18 años, Rocío flores hacía público su perfil de Twitter. Hasta entonces solo podían acceder a él sus amigos. Abría las puertas a sus reflexiones. También a las que había expresado cuando nadie las podía leer. Y empezaron a aparecer infinidad de mensajes dedicados a su madre. “Ni te espero, ni te busco. Si me necesitas, si me quieres, si de verdad te importo, entonces aquí estaré. Quien mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta”, “Decidí apartar de mi vida lo que no me aportaba. (…) Dejando atrás un pasado que no tiene presente ni futuro” o “Mi ejemplo a seguir. Teniéndote a ti me sobra el resto. Te quiero papá” son solo algunas de las frases que puso en sus redes sociales.

Portada de Diez Minutos.

Pero también participó en otra red social, Ask.fm, en la que se sometió a una serie de preguntas de otros usuarios. ¿A quién de tu familia te pareces más físicamente e interiormente? “Pues físicamente dicen a que a mi madre y a mi abuelo e interiormente a mi padre, por suerte”. Aunque seguro que lo que más molestó a Rociito es cuando asegura que “mi madre se llama Olga”, refiriéndose a la mujer de Antonio David.