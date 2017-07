Campanario cierra su cuenta de Instagram tras el reproche de Belén Esteban

Lo que parecía ser una buena causa en defensa de la libertad e integridad de la pequeña Andreita Janeiro (17 años) se ha convertido en un drama para María José Campanario (38), que ha decidido cerrar su cuenta de Instagram. "Cierro temporalmente la cuenta por problemas de salud. La cerraré mañana por la mañana. Necesito descansar en esta crisis, pero volveré, de acuerdo? Un beso a todos", así se despedía la semana pasada la dentista de todos sus seguidores.

La mujer de Jesulín de Ubrique (43) no está pasando por su mejor momento, pero no se esconde. De hecho, ha sido ella misma quien, en numerosas ocasiones, ha explicado a los medios el malestar causado por la fibromialgia que sufre desde hace una temporada. Tras varios meses apartada de la esfera pública, encontró en la red social Instagram una válvula de escape a sus problemas diarios. Y así lo hizo saber ayer al subir un vídeo, en el que se podía apreciar su malestar, defendiendo a su hijastra, Andreita Janeiro de algunos usuarios que arremetían contra ella.

"Grabo este vídeo también para decirle a esa persona que todavía tiene tiempo de rectificar antes de que interponga la demanda pertinente", decía la mujer de Ubrique. Además, por si no quedaba claro, Campanario volvía a subir otro vídeo más aludiendo, otra vez, a la hija de Belén Esteban (43): "Siempre defenderé a cualquier menor, y más a una niña que es amor verdadero con un corazón que no le cabe".

Lo que parecía ser un acto de valentía se ha tornado en una drama que la colaboradora de Sálvame ha hecho saber. Aunque el mensaje fue transmitido por Carlota Corredera, a Belén Esteban parece no haberle sentado muy bien las palabras de Campanario. De hecho, no tuvo constancia del vídeo hasta que este salió en el programa de Telecinco: "Me acabo de enterar por vosotros", le dijo a Corredera. Belén Esteban recalca no entender "nada" y apunta, además, que lo que a ella le hubiese gustado es que, en vez de subir un vídeo a Instagram defendiendo a una niña con la que "apenas tiene relación", se lo hubiese dicho a su padre para que este le avisara directamente a ella.