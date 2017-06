Francisco Rivera estalla: "Me cago en los muertos de toda la gente mala"

Francisco Rivera (43 años) ha estallado en las redes sociales contra todos aquellos que se han alegrado por la muerte de su compañero de profesión Iván Fandiño. El torero no entiende la cantidad de mensajes ofensivos que se han vertido a raíz del fallecimiento del diestro tras su cogida en Francia. "Y me cago en los muertos de toda la gente mala que se alegra de la muerte de un hombre bueno", ha escrito el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez en su cuenta de Twitter.

Las reacciones ante estas palabras de Rivera no se han hecho esperar y en cuestión de minutos el diestro se ha convertido en trending topic. Numerosos usuarios han criticado que sea precisamente él quien hable de gente mala cuando se dedica a "asesinar" animales cada tarde en las plazas de toros.

'Me cago en los muertos de toda la gente mala'. Y lo dice Francisco Rivera, una persona que mata animales por placer. Con un par. Payaso. — TOXIC MORTEM. (@Smokahontass) 18 de junio de 2017

Además señor Francisco Rivera usted se ponga como se ponga es un asesino que disfruta matando así que callese que es usted un impresentable. — Montse (@monspon11) 18 de junio de 2017

Francisco Rivera aguanta mucho? Será x el peso del dinero en el bolsillo que ha ganado a costa de asesinar animales inocentes, no te jode!!! — Saïda Regala Vida2🐈 (@RegalaVida2) 18 de junio de 2017

Señores toreros ustedes hablan de educación cuando el señor francisco rivera se caga en los muertos de todos los antitaurinos, sois idiotas. — _Rubencito_ (@rubenfuster3B) 18 de junio de 2017

Señor Francisco Rivera soy antitaurina y en mis muertos no se cagá NI DIOS . Cállate borrego y piensa un poco antes de hablar.1/2 — Montse (@monspon11) 18 de junio de 2017

También están los que le han defendido asegurando que las personas no se deberían alegrar por la muerte de un ser humano. "Estoy totalmente de acuerdo con Francisco Rivera. Me parece cruel que la gente se alegre de la muerte de un ser humano", ha comentado uno de sus seguidores.

Iván Fandiño falleció el pasado sábado a los 36 años cuando estaba toreando el tercer astado. El animal pisó el capote y el diestro cayó al suelo por el embiste del toro. El vasco se ha convertido en el segundo torero español en morir de una cornada en lo que va de siglo, una muerte "inevitable", según los doctores franceses.

OTRAS SALIDAS DE TONO

No es la primera vez que la reacción de Francisco Rivera molesta a los antitaurinos. Algo que, por otra parte, a él le da lo mismo. Hace apenas un par de meses el diestro también se convirtió en trending topic después de que un grupo en contra de los festejos taurinos reventara su pregón de Semana Santa en la localidad alicantina de Elda. "Lo que tienen que hacer es ducharse , porque eso es verdad. Tienen que dejar de insultar y aprender a comportarse. Nosotros estamos dentro del marco de la ley y no hacemos daño a nadie. Además, parece que entienden muy poco de la cultura de España", dijo en ese momento el torero.

Tuvo que disculparse después y explicó el por qué de su enfado: "Los toreros tenemos que aguantar desde hace ya mucho tiempo tanto en redes sociales como en medios, allá donde vamos, insultos de todo tipo.Desde asesinos, torturadores, hijos de puta, malnacidos, canallas... Tenemos que aguantar que muchos antitaurinos se rían. No podemos generalizar, pero a mí que me digan quién es la mayoría y quién no. Yo entiendo que son la mayoría porque lo vivo en mis carnes y sé de lo que hablo (...). Los antitaurinos siempre nos molestan. Llegan a saltar a las plazas poniendo nuestras vidas en más riesgo. Nosotros asumimos el peligro del toro, pero no de la gente que nos insulta y nos provoca. Cuando eso pasa en el fútbol, a esa persona se le niega la entrada al campo, ¿por qué eso no pasa en el mundo del toro?".