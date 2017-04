Fran Rivera Ordoñez, ¿heredero al trono de Rusia?

El árbol de la vida bucea en los orígenes de los famosos y, en muchas ocasiones, les sorprende regalándoles recuerdos de su infancia. Por eso, los hermanos Rivera Ordóñez pensaban que Toñi Moreno les iba a traer algo de la polémica herencia de su padre que Isabel Pantoja se niega a darles. Sin embargo, ni siquiera la presentadora ha conseguido convencer a la tonadillera para que le ofreciera algún recuerdo para sus hijos. "Lo siento, pero no he tenido ese poder de persuasión", se disculpó la gaditana.

"La esperanza no se pierde", comentó Francisco Rivera. "Pero te llena de indignación. Es una vergüenza, es triste. Esa conversación la tendrá que tener (Isabel Pantoja) algún día con mi padre allí arriba".

"Pero si ya hay una sentencia a vuestro favor, ¿por qué no la ejecutáis? ¿por vuestro hermano?", preguntó la presentadora. "Él no tiene culpa. Y sabemos que él quiere que lo tengamos. Es incomprensible".

Lo que sí consiguió Moreno es rescatar imágenes de la primera vez que Francisco toreó con catorce años acompañado de su abuelo Antonio Ordoñez y su hermano Cayetano y en el que se le podía ver enfrentándose con su primer becerro.

"Recuerdo que mi abuelo no me dejó ir de oro en mi debut porque decía que lo normal en esta profesión era que no se llegara a nada y que así, si terminaba de banderillero, ya tenía mi traje de plata”, recordó Rivera, que no obstante afirmó sentir auténtica predilección por él.

Pero lo más llamativo que consiguió el programa sobre sus orígenes fue descartar la teoría de uno de sus tíos que dice que los Rivera descienden de un cosaco ruso. De hecho, su tío José dice que la fuerza que tenía su padre era porque era descendiente de un cosaco ruso y una bailarina zíngara.

Además, por si fuera poco, según contó el propio torero, "hubo un tiempo que una señora nos mandaba unas carpetas que decían que mi madre era descendiente de los zares rusos y, por tanto, yo era heredero del trono ruso y tenía que ir a reclamarlo. Imagínate lo que hubiera sido torear en la plaza roja".

Sin embargo no hubo ni rastro en su test de ADN de su pasado ruso. Aunque quizá lo que más sorprendió al matador es que sólo fuera un 40% de sangre española. "¿Nada más? Yo pensaba que era el 100%", bromeó Rivera, que además tiene un 24% de Suecia, un 16% de Inglaterra, un 14% de Alemania y un 6% de Italia.

Difícil ser hijo de Carmina Ordoñez

Asimismo, el programa también le descubrió que su bisabuela por parte de madre, Consuelo de los Reyes, fue actriz del cine mudo participando en películas como Cabrita que tira al monte o La reina mora. Después no volvería a trabajar, ya que, según el tío de Fran Rivera, teniendo en cuenta la época que era, su bisabuelo “se negaría que actuara”.

Uno de los momentos más emotivos del programa llegó cuando se rescataron imágenes de su madre, Carmina Ordoñez. “Fue muy difícil ser su hijo sobre todo porque hay cosas que las entendí tarde. Pero fue más maravilloso que difícil. No me quedó nada en el tintero”, afirmó el diestro al borde de las lágrimas.

Una imagen más sensible que, según confesó Moreno es la que quería Lourdes Montes que se viera de él. “Siempre se ha dicho que soy chulo, agresivo. A veces no he estado acertado, pero creo que para juzgarme habría que meterse en mis zapatos. Se va aprendiendo con el tiempo”, comentó Rivera. “He de decir que yo tenía mis prejuicios. Pero hoy te he visto un tío cercano, sensible y cariñoso”.