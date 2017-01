Del 'La la la' a 'La la land': ¿Dónde está Massiel?

Mucho se habla últimamente de la película 'La La Land', pero poco nos acordamos ya de la cantante del auténtico 'La,la,la', Massiel. ¿Dónde está?. En pleno proceso para saber quién nos representará en la próxima edición de Eurovisión, es casi obligatorio preguntarnos qué fue de la primera española en ganar dicho festival. Massiel (69), digna vencedora del certamen en 1968, vive ahora una etapa de retiro profesional, que no social.

Fue en noviembre del año pasado cuando la vimos por última vez en un acto público al asistir a una cena solidaria organizada en el rastrillo Nuevo Futuro de Madrid. Con un abrigo print animal (a moderna no le ha ganado nunca nadie) y una sonrisa de oreja a oreja, Massiel se lo pasó en grande en un evento al que también acudieron Fran Rivera (43), Lourdes Montes (32), Manuel Díaz ‘El Cordobés’ (48), Virginia Troconis (36), Fonsi Nieto (38), Luis Alfonso de Borbón (42), María Zurita (41),etc. Vaya, que la artista dejó claro que esto de los saraos (aunque sean por una buena causa) se inventaron con ella.

Un auténtico terremoto social y televisivo

Tres meses antes, en julio, Massiel rememoraba sus años de hippie soñadora disfrutando de la fiesta Power Flower organizada por Pacha en Ibiza. Allí acudía para apoyar a los empresarios de dicha discoteca e intentar frenar su venta (algo que ocurriría meses más tarde). Aunque no era la primera vez que se dejaba querer por Pacha y la isla Pitiusa. Desde hace años, Massiel es uno de los personajes VIP que se pasean por la fiesta más peace & love de nuestro país. Además, Ibiza la ha visto broncearse año tras año. Y ya se sabe. Es de bien nacido ser agradecido.

Y es que si algo ha caracterizado siempre a la artista es su actitud desenfada, salvaje y, por qué no decirlo, un tanto canalla. Mientras Marujita Díaz y Sara Montiel recorrían los platós de televisión con sus jóvenes y lozanos novios [al más puro estilo de Madonna (58)], la de Madrid prefería copar titulares por ser el alma de la fiesta. En concreto, de la celebrada con motivo de la boda de Rocío Carrasco (39) con Antonio David Flores (40), el 30 de marzo de 1996.

Oro puro televisivo que los programas de la época tuvieron a bien explotar. Aunque 1996 nos deparaba más Massiel y mejor. El 25 de octubre de 1996 fue otro enlace el que prolongó su fama en la pequeña pantalla. Su baile con el mantón en el 'sí, quiero' entre Enrique Ponce (45) y Paloma Cuevas (44) es ya patrimonio histórico del mundo rosa.

Tirón mediático que supo aceptar con maestría y sin enfados. Quizás por eso, Susanna Griso (47) contó con ella como colaboradora de Espejo Público en 2007. Y no se equivocó. En mi opinión, Massiel fue para la presentadora, lo que Bibiana Fernández (62) es a día de hoy para Ana Rosa Quintana (61). Un soplo de aire fresco. Una tertuliana de sangre caliente que no tiene miedo a meterse en camisas de once varas. Y así lo hizo. Hasta que el programa o ella misma (nunca se ha sabido a ciencia cierta) decidieron separar sus caminos, dos años más tarde.

Alejada de la pequeña pantalla, Massiel dedicó su tiempo a menesteres más ociosos. Como el de disfrutar de su familia. Su único hijo, Aitor (39), fruto de su relación con el periodista Carlos Zayas (83), se casó y tuvo descendencia, aunque la actriz no habla nunca ese tema. "Ya sabes cómo le molesta a mi hijo que le nombre en público", le confesó un día a Jesús Mariñas (74). Volcada también en el cuidado de su madre (fallecida en 2011), un año antes la compañía discográfica Hispavox lanzaba un recopilatorio de sus mejores canciones. Un retorno musical que le llegó sin más, pero que seguro le proporcionó algún beneficio económico.

Amiga de sus amigos, Massiel se presentó rauda y veloz en ¡Qué tiempo tan feliz! cuando María Teresa Campos (75) solicitó su presencia allá por el 2013.

Desde entonces, la artista continúa con su intensa vida social. La hemos visto en bodas, como la de María Torreta con Javier Rey hace dos años, en la alfombra roja de los Goya en 2015, en la presentación del premio Planeta en 2014… En definitiva, Massiel hace ahora lo que más le gusta: "Lo que me da la gana, que para eso me lo he ganado". Palabra de Massiel.