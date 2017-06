Poliamoroso y sadomasoquista: la turbia vida del creador de Wonder Woman (y del polígrafo)

Wonder Woman es la superheroína más famosa de todos los tiempos, la que se define bella como Afrodita, sabia como Atenea, tan fuerte como Hércules y tan rápida como Hermes. Nació en 1941 dispuesta a hacerle sombra y a ser el contrapeso de Superman y Batman y toda su testosterona. La Mujer Maravilla puede presumir, además, de disfrutar de una existencia casi tan longeva como la de sus dos colegas. De hecho, son varias las generaciones de chicas (y algún chico también) que han forrado sus carpetas del colegio y del instituto con sus historietas, que han jugado con sus muñecos de Lego o han visto su serie de TV (se emitió desde 1975 hasta 1979) y que, ahora, se frotan las manos ante la perspectiva de poder verla en pantalla grande, interpretada por Gal Gadot, a partir de este viernes, cuando la película se estrena en España.

William Moulton Marston.

Pero, ¿quién creó a Wonder Woman? ¿Qué mente fue capaz de inventarse a una superheroína de sus características, valiente, inteligente, bella y musculada, que en todas sus aventuras sufría torturas, secuestros y que siempre acababa atada con cadenas en algún inhóspito lugar del planeta? Fue el controvertido William Moulton Marston, nacido en 1893 en el seno de una familia aristocrática de Boston. Se doctoró en Psicología en la Universidad de Harvard en 1921 y dicen de él que tenía muchas contradicciones: estaba obsesionado con la verdad y con destapar los secretos de la gente, de hecho, es el inventor del detector de mentiras, pero, al mismo tiempo, engañó a todo el mundo con una amante de la que decía que era su cuñada. Era un reconocido feminista y escribió una tesis en la que aseguraba que las mujeres eran mentalmente más fuertes y resistentes que los hombres, aunque, a la vez, argumentaba que eran más felices siendo sumisas. El tema de la sumisión fue recurrente en su vida y prueba de ello es que en un cuestionario que les planteaba a sus alumnos de psicología en la universidad les preguntaba si preferirían ser unos amos infelices o unos esclavos felices.

Marston se casó en 1915 con la abogada Elizabeth Holloway y, en 1925, cuando se enamoró de una de sus alumnas, Olive Byrne, le dijo a su esposa que o la joven se mudaba a vivir con ellos o él la dejaría. Elizabeth aceptó aquella relación poliamorosa y. Se cuenta que William, en secreto, también contrajo matrimonio con Olive y que fue la joven quien inspiró el personaje de Wonder Woman, aunque su creador siempre dijo que lo único que “utilizó” de ella en la ficción fueron los brazaletes que siempre solía llevar.

Entre 1928 y 1933, Elizabeth y Olive dieron a luz dos hijos; y todos, los cuatro niños, la esposa, la amante y William vivían juntos como una gran familia. Eso sí, a los hijos de Olive les maquillaron un poco la realidad al decirles que su padre había fallecido y, de hecho, no descubrieron la verdad –que Marston era su padre– hasta que en 1963, Elizabeth les explicó la historia de su singular familia. Incluso se dice que, aparte de sus dos esposas, tuvo otra amante: Marjorie Wilkes Huntley, una colaboradora que pasaba a tinta las historietas de Wonder Woman.

La facilidad de esta familia alternativa y poliamorosa de vivir entre contradicciones y mentiras era sorprendente y, más teniendo en cuenta que Marston pasó a la historia como el padre del polígrafo. Entre otras anécdotas, hay que mencionar que Olive, durante la década de los 30, colaboró con la revista Family Circle, en la que escribía dando consejos a las amas de casa acerca de cómo construir un hogar conservador y tradicional, mientras ella tenía una vida que la mayoría de sus lectoras –y de la sociedad en general– tacharían de inmoral.

El doctor William Moulton probando el polígrafo.

De inmoral precisamente acusaron a Marston a causa de las aventuras de Wonder Woman. Hubo incluso quien lo calificó de fetichista y sadomasoquista por la afición que tenía al bondage, a utilizar cadenas y cuerdas para atar y torturar a su superheroína. Así que la frontera entre el proyecto feminista que era Wonder Woman y el porno light que muchos lectores vieron en aquellas historietas era muy difusa. Las quejas empezaron a llegar a la oficina de su editor.

La respuesta de Marston a esta críticas desató la caja de los truenos y dio pie a que su fama de amante del bondage empezara a crecer: “Por supuesto que no espero que se entienda de qué va todo esto, pero el secreto del atractivo de las mujeres es que disfrutan de la sumisión y de ser atadas”. Se dijo que con Wonder Woman Marston estaba dando rienda suelta a algunas de sus fantasías eróticas con su heroína.

