Ni rastro de María Teresa Campos en la vuelta de Edmundo de 'Supervivientes'

Carmen Borrego afirmaba este jueves en El Programa de Ana Rosa que “posiblemente” iba a haber sorpresas durante la gala de Supervivientes en la que el programa recibía a Edmundo Arrocet tras su expulsión. ¿Iría María Teresa Campos a plató a recibir a su pareja?

Sin embargo, ni lo uno ni lo otro. La noche avanzaba y el programa no recibía al concursante en plató, lo que hacía presagiar que no habría emociones en plató. Y así fue. Al filo de la una de la madrugada, Edmundo entraba en plató y ni la presentadora malagueña acudió a recibir a su pareja, ni tan siquiera hubo una llamada.

Asimismo, como ya había anunciado Borrego, que sí recibió al concursante en plató; tampoco se informó al concursante de la isquimia cerebral que había sufrido la presentadora ya que será ella quien informe a Edmundo de todos estos detalles.

De hecho, para evitar que al chileno pudieran filtrarle alguna información sobre su pareja durante una de las pausas publicitarias, la organización decidió llevárselo a una habitación con un redactor para estar aislado.

Edmundo en 'Supervivientes'.

Lo que sí comunicó Jorge Javier Vázquez al concursante fue la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a Campos. "Me lo he esperado siempre. Es una persona muy trabajadora y luchadora por ciertos derechos y una persona que no escatima con nadie".

Respecto a su experiencia en el concurso, Edmundo admitió no quería volverse de la isla. “Me quería quedar en La Casa del Árbol”, confesó. Una declaración que enfadó al presentador ya que le parecía una actitud egoísta la de ir al concurso simplemente a vivir su experiencia.

“No me gusta hacer cosas para que se vean. Eso de que las cámaras te enfoquen, me da corte. Hay muchos compañeros que se ponían débiles y yo les apoyaba. La autocrítica mía es que debería haber hecho más televisión, pero soy tímido en ese sentido”, confesaba.

“No siento que me haya equivocado. Todo lo contrario. Es difícil, pero por el lado que soporto el hambre, la experiencia me ha hecho bien. Y, por otra parte, fortalece la parte espiritual. Y, además, he ayudado a levantar la moral a mis compañeros”, añadía.