Unos cines regalan productos de limpieza a las mujeres en el estreno de 'Wonder Woman'

De seguir batiendo récords, 'Wonder Woman' podría convertirse en la película más taquillera del Universo Extendido de DC Comics. El filme, dirigido por Patty Jenkins, ha conseguido conquistar a crítica y público y se ha erigido en icono feminista dentro de la cultura pop. De hecho, en Estados Unidos y otros países se han organizado pases exclusivos para mujeres. Con esta acción, Warner, la productora, ha conseguido que, por primera vez, el público femenino sea mayoritario en el estreno de un filme como éste.

Sin embargo, el estreno en uno de estos pases en Bélgica se ha visto empañado por el desafortunado gesto de una cadena de cines. Kinepolis decidió tener un detalle con las espectadoras que acudieron a la proyección y obsequiarlas con una bolsa de regalo. El detalle habría sido bonito de no ser por que la bolsa (de color rosa) que contenía productos de limpieza tales como estropajos, artilugios para limpiar cristales y hasta un folleto sobre complementos nutricionales dietéticos.

Inhoud goodiebag @Kinepolis na vrouwenavond WonderWoman. Moest iemand dit aan een vriendin van mij of mijn lief geven, ik zou razend zijn!! pic.twitter.com/NonQnrltMm — Mattias De Vuyst (@mattiasdv) 8 de junio de 2017

@Kinepolis Exclusieve goodiebag van Ladies at the movies!? Spons, borstel en aftrekker... Perfecte tools voor een Wonder Woman? 🤔 pic.twitter.com/6VlIGCJ7cj — laurent delbar (@LDelbar) 7 de junio de 2017

Picture door Diana Goodwin, took at the female-only viewing voor #WonderWoman@Kinepolis. Dit (!!!) was de goodiebag. Ik heb geen woorden. pic.twitter.com/oxZxbnvm15 — The Pencils of Eline (@ElineVanhooydon) 8 de junio de 2017

"Es un poco absurdo, especialmente cuando estás viendo una película que gira alrededor de un personaje femenino superfuerte", cuenta Diana Goldwing en declaraciones al diario belga VRT, una de las jóvenes que recibió estos 'obsequios'.

La sala de cine en la que se proyectó la película en la ciudad de Lovaina ha asegurado que la bolsa de regalo no tenía nada que ver con el estreno de 'Wonder Woman' y sí con los patrocinadores del cine. Que no tenían intención de ofender a nadie. Así, Kinepolis ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que tomará las medidas pertinentes para que esto no vuelva a ocurrir.