Brad Pitt confiesa que el alcohol arruinó su matrimonio

Brad Pitt (53 años) ha concedido su primera entrevista después de su separación de Angelina Jolie (41) y sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie. El actor ha confesado que "bebía demasiado" y que el alcohol se convirtió en un problema para él y para su familia."No recuerdo ni un día desde que salí de la universidad en el que no hubiera estado bebiendo o me hubiera tomado algo. Cuando formé mi familia detuve todo excepto el alcohol. Incluso este último año estaba bebiendo demasiado. Se había convertido en un problema".

Estas duras declaraciones las ha realizado el intérprete en la revista GQ Style donde este mes ocupa su portada. Con el rostro serio y mucho más delgado, Pitt ha explicado cómo fueron las semanas posteriores a la marcha de Jolie y sus seis hijos del domicilio familiar en Los Feliz (Los Ángeles). "Era muy triste estar aquí al principio, así que fui y me quedé en el piso de un amigo, un pequeño bungalow en Santa Mónica".

Announcing: Brad Pitt in America's National Parks for the summer issue of GQ Style. Link in bio to see all 3 covers. [📸 @ryanmcginleystudios] Una publicación compartida de GQ Style (@gqstyle) el 2 de May de 2017 a la(s) 6:02 PDT

Ahora el actor ha cogido de nuevo el timón de su vida y ha asegurado que sólo bebe zumo de arándanos: "Tengo una bodega y me gusta mucho el vino, pero lo he dejado. Estoy realmente feliz de que haya pasado medio año sin beber". Está mucho mejor gracias a la ayuda que está recibiendo en las terapias psicológicas a las que acude. "He pasado por dos psicólogos hasta encontrar la correcta". "Para mí este periodo ha consistido en reparar en mis debilidades y mis fracasos, y asumirlos. Sé que soy un privilegiado y, a pesar de ello, he gastado mi tiempo en buscar objetivos vacíos", agregó.

Angelina Jolie decidió poner punto y final a su historia de amor con Brad Pitt en septiembre del pasado año. La actriz presentó la demanda de divorcio ante la Corte de Los Ángeles alegando "diferencias irreconocibles". El intérprete de Leyendas de pasión envió un comunicado en el que expresó su profunda tristeza por la separación y pidió respeto para sus hijos. A día de hoy la custodia es de Jolie mientras que el actor, que ha solicitado la compartida, tiene derecho a visitas.

Para ella también ha sido un proceso complicado: "No quiero decir mucho sobre esto, excepto que ha sido un momento muy difícil, y... somos una familia, y siempre seremos una familia, pasaremos por este momento y esperemos ser una familia más fuerte por ello", aseguró Angelina en una entrevista en la BBC.