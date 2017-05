Las meteduras de pata más sonadas de Felipe de Edimburgo

Felipede Edimburgo (95 años) se retirará de la vida pública este próximo otoño. Eso significa, no solo que ya no existirán imágenes a partir de esa fecha en la que el duque de Edimburgo camine siempre detrás de la reina, sino que además en los actos oficiales no volverán a surgir las curiosas anécdotas en las que a menudo se ha visto envuelto el esposo de Isabel II(91) por sus 'despistes' protocolarios.

En JALEOS hacemos un repaso por las meteduras de pata y los comentarios más políticamente incorrectos de Felipe de Edimburgo que le llevaron a ser noticia por encima de su esposa o el propio acto al que acudían:

Cuando no entendió a los que se quejan del desempleo

Situación: crisis económica de 1981 en Reino Unido. La mala racha del poder monetario en las islas tuvo al país inmerso en una alta tasa de desempleo que asolaba a los ciudadanos. Por este motivo, el comentario del duque sorprendió muy negativamente y es que no fue nada acertado: "Hace unos años, todo el mundo decía que teníamos que tener más tiempo libre, que la gente trabajaba demasiado. Ahora que todo el mundo tiene más tiempo libre se quejan porque no tienen trabajo. La gente no se pone de acuerdo sobre lo que realmente quiere".

Cuando no cayó demasiado bien a los dominicanos

"Vosotros tenéis mosquitos, yo tengo periodistas", esas fueron sus palabras en mitad de un acto en la República Dominicana en 1966. No quedó ahí la anécdota, ya que más tarde se atrevió a compararlos con los monos de Gibraltar.

Cuando recibió a unos soldados destinados en Nueva Guinea

Sus 'mejores momentos' se centraban entre la década de los 70 y 90, ya que en los últimos años ha calmado el nivel de sus comentarios. Pero en 1998, en un acto junto a unos jóvenes que habían estado viajando por Nueva Guinea les preguntó: "¿Habéis logrado que no os comieran?".

Cuando no comprendió el traje oficial africano

El duque Felipe fue el anfitrión de un acto con el presidente de Nigeria al que el africano decidió ir vestido con el atuendo oficial de su país, con toga y chilaba. Al ver al político el monarca expresó: "Parece que estés listo para irte a dormir".

Cuando destruyó el sueño de un niño

Ni siquiera los más pequeños se libran de los comentarios más duros del consorte de la reina Isabel II. En un encuentro con niños, uno de ellos se acercó al moncarca y le contó su deseo de ser astronauta cuando se hiciera mayor, a lo que Felipe contestó que "estaba demasiado gordo para volar".

Cuando se resignó a ser la sombra de la reina

En su condición de consorte, los hijos del matrimonio llevan los apellidos de Isabel, algo que también fue comentado por el duque ante los periodistas: "No soy más que una maldita ameba, soy el único en el país que no puede dar sus apellidos a sus hijos". En otra ocasión, uno de los comunicadores conversó con el monarca de manera personal y le dijo que su esposa era la persona más importante de su casa por el hecho de tener mejores estudios que él, a lo que el duque contestó sin dudar: "Tenemos el mismo problema en mi familia".

Cuando habló de la afición a la bebida de los escoceses

En un acto en el que compartió protagonismo con un profesor de conducción escocés, el duque tuvo una curiosa pregunta para el hombre encargado de dar clase a sus vecinos del norte: "¿Cómo te las arreglas para mantener a los nativos lo suficientemente lejos de la bebida para aprobar el examen?".

Cuando le dio un curioso consejo a un exsoldado mutilado

El duque de Edimburgo tuvo un encuentro con los soldados y veteranos de guerra y al acto asistió uno de ellos con las piernas amputadas tras un ataque sufrido en Afganistán. El guerrero estaba a la espera de unas extremidades ortopédicas a lo que el príncipe Felipe contesto: "¿Por qué no te pones mejor unas ruedas en vez de unas piernas ortopédicas?".

Cuando comparó a las prostitutas con las amas de casa

En su virtud de llevar al extremo lo políticamente incorrecto y querer hacerlo con la intención de dar un incomprensible toque de humor al momento, el duque de Edimburgo sorprendió con una nueva y sorprendente afirmación pública: "No creo que una prostituta tenga más moral que una ama de casa; por hacer, hacen lo mismo".

Cuando habló con una enfermera filipina en un hospital de Londres

El centro sanitario Dunstable recibió el año pasado a Felipe y volvió a aparecer en las portadas de los diarios por su comentario a una empleada del hospital de nacionalidad filipina: "Tu país debe de estar medio vacío porque estáis todos aquí trabajando".