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Cuatro destinos, cuatro relatos: cómo la arquitectura convierte la memoria en futuro

Un proyecto de EL ESPAÑOL y

Pedro Torrijos

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"Cuatro destinos, cuatro relatos: cómo la arquitectura convierte la memoria en futuro"

es un contenido de Marcas Ñ

  • Texto El Español
  • Diseño y maquetación Arturo Briones
  • Coordinación y edición Julián Povedano
  • Coordinación diseño Ana Blanco
© EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES S.A.