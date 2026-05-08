Cuatro destinos, cuatro relatos: cómo la arquitectura convierte la memoria en futuro
Un proyecto de EL ESPAÑOL y
Arquitecto y narrador, Pedro Torrijos convierte cada ciudad en una historia inolvidable: crónicas de lugares extraordinarios donde la arquitectura, el urbanismo y la emoción se encuentran.
Viena: la ciudad que aprendió a no olvidar
Viena flota entre siglos, superponiendo capas de historia donde conviven lo imperial y lo moderno. Edificios como la Secession y Looshaus dialogan entre memoria y vanguardia.+ Ir al contenido
Tres historias para entender Chicago
Chicago es una ciudad que se define por su capacidad de reinventarse, un laboratorio de verticalidad y acero que sentó las bases del urbanismo moderno.+ Ir al contenido
Buenos Aires se cuenta caminando
Una ciudad que se reinventa sin nostalgia, donde cada barrio superpone memorias de inmigración, tango y modernidad.+ Ir al contenido
Estocolmo, modernidad construida hacia dentro
La capital sueca nunca sube el volumen, nunca presume, nunca hace el gran gesto que uno esperaría de una capital construida sobre agua. Y, sin embargo, va dejando pistas...+ Próximamente