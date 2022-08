Sierra Norte de Madrid, una región en la que cualquier ciclista tiene un camino

“No me veo viviendo en otro sitio”

Con semejante hoja de servicios y acostumbrado a ver mundo, puede sorprender que De la Rosa haya elegido Lozoya como la sede para su negocio, pero nada más lejos de la realidad: “Llevo viviendo en la Sierra Norte 18 años; siempre me ha gustado muchísimo el contacto con la naturaleza y he buscado un entorno cercano a Madrid que sea así. No me veo viviendo en otro sitio”, reconoce. Al margen de ostentar una empresa de multiaventura que también opera en la zona, “junto con mi socio José María nos planteamos hacer algún tipo de albergue de montaña relacionado con la necesidad que nosotros notamos cuando viajamos, sobre todo en bicicleta”, explica.

Y es con ese objetivo con el que nació CicloLodge: “No es solo un alojamiento, sino un lugar integral para el ciclista, para las familias, para los amigos… CicloLodge es nuestra casa y queremos que sea la casa de toda la gente a la le gusten las mismas actividades que a nosotros, como montar en bicicleta, remar o ir caminando por la montaña. Es un entorno espectacular, con el embalse de Pinilla a 200 metros y muchos caminos. Es un territorio para que el ciclista se sienta como un auténtico profesional”.

Tan cuidado escenario, por supuesto, se complementa con un catálogo de servicios a la altura que combinan la calma del entorno con todo tipo de comodidades como un spa, un salón de actos con una activa agenda, o un restaurante en el que se apuesta por la comida sana: “Ni siquiera tenemos una freidora”, comenta De la Rosa. Además, el hotel está abierto durante todo el año, lo que facilita las rutas ciclistas en otras fechas e incluso la práctica de otro tipo de deportes de invierno como el esquí de fondo, por ejemplo. De hecho, el establecimiento también alquila mountain bikes (tradicionales y eléctricas) e incluso otro tipo de material como las raquetas de nieve.

CicloLodge es una buena excusa para visitar Lozoya y su entorno que, sin duda, refleja la vitalidad de la Sierra Norte. La extensión también invita a conocer algunas de las rutas más populares que se pueden encontrar en otros puntos del territorio. David Pajares cita algunos, como “la zona de El Berrueco, con la senda del Genaro y su variante de 70 km.; o Prádena, Montejo y La Hiruela, que tienen muchas posibilidades para la bici de carretera”, lugares para ir empezando y enamorarse de una región que, aunque parezca imposible, es real y más cercana de lo que parece.