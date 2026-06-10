Abel Caballero: "Vigo es empresa y es Inteligencia Artificial. Es todo lo que significamos"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, destacó en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo organizado por Treintayseis y NTT Data que "hablar de empresa es lo mismo que hablar de Vigo. Son sinónimos"

"Empresa e Inteligencia Artificial es lo que es Vigo, todo lo que significamos", así lo ha destacado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo organizado este miércoles por Treintayseis y NTT Data. El regidor ha sido el encargado de inaugurar el evento junto con el director de Treintayseis y Quincemil, Pablo Grandío; el director de NTT Data en Galicia, Alberto Borrego; la presidenta del INEO, Lourdes Guerra; y el Delegado de la Zona Franca en Vigo, David Regades. Bajo el lema "Una transformación inteligente y sostenible", el Foro busca aportar valor, invertir, parte humana que consiga sacar lo mejor de la IA

Durante su intervención, el alcalde de la ciudad manifestó que la temática del evento no podía ser más acertada, ya que "hablar de empresa y hablar de Inteligencia Artificial es lo mismo que hablar de Vigo". Por ese motivo, Caballero agradeció a los organizadores la oportunidad para hablar "de lo que interesa realmente en esta ciudad: la empresa".

"Vigo es una ciudad diferente y nuestra esencia es la economía. Somos la capacidad de producir, crear e identificarnos con los productos que lanzamos. Porque en Vigo somos empresa", manifestó. En este sentido, el regidor recordó que la ciudad olívica siempre sale fortalecida de las crisis gracias a su capacidad económica y su transversalidad. "No somos sede provincial, ni de justicia ni capital, ni siquiera tenemos área metropolitana: somos empresa", sentenció.

Durante su discurso inaugural, el regidor realizó un repaso por la historia de la economía, remontándose a la Revolución Industrial. Sin embargo, Caballero apuntó que, actualmente nos encontramos frente a una revolución mucho más importante: la revolución de la Inteligencia Artificial. Al respecto, Caballero se mostró "optimista" al respecto de esta nueva tecnología, aunque apuntó que debe de ser controlada desde lo social: "si se controla desde lo social va a ser el avance más importante en la historia de la humanidad".

Para finalizar su intervención, el regidor calificó el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo de "éxito extraordinario". "Ya les gustaría a Nueva York ser como Vigo", finalizó, a la vez que felicitó a los organizadores del evento.

El segundo evento de Treintayseis en Vigo

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo es el segundo evento de Treintayseis en la ciudad, tras debutar el año pasado con el Green Thursday dedicado a la sostenibilidad y al medioambiente y celebrado en el Círculo de Empresarios de Galicia el 7 de noviembre de 2025.

Este segundo encuentro sobre inteligencia artificial, que reunió a representantes del tejido empresarial de Vigo, contó con el respaldo de actores clave como NTT DATA, multinacional de referencia en el sector tecnológico; Gradiant, uno de los principales exponentes de la innovación gallega; la Zona Franca de Vigo, motor fundamental para el desarrollo y la atracción de empresas en el área metropolitana viguesa; y Vigo Convention Bureau y el Concello de Vigo. Con iniciativas como esta, Treintayseis continúa afianzando su posición como uno de los medios de referencia en el ecosistema económico, tecnológico y empresarial de Vigo.