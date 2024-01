Becas Santander para estudiantes Erasmus: “Mi Erasmus me hizo ver el camino por el que quería ir”

Pero convivir con otra cultura es, sin duda, la joya de la corona de la experiencia Erasmus. Aunque no siempre sin ciertos tropiezos interculturales. Para Julio, “entre Países Bajos y España hubo bastante choque cultural. He de decir que a lo que más me costó adaptarme fue a la metodología de estudios allí y a la forma de evaluar . Muchas veces teníamos que corregir los trabajos de nuestros compañeros ”. Fue un enfoque que al principio le costó entender, pero, al cabo de los meses y con la ayuda de varias tutorías, “lo encontré muy enriquecedor por el hecho de que yo creo que fomenta sobre todo el espíritu crítico”.

Julio cuenta que se decantó por hacer el Erasmus “porque es una experiencia muy enriquecedora , ya no solo porque estás forzado a hablar otro idioma, en este caso el inglés, sino que también me permitió conocer otros tipos de metodología docente , otras asignaturas y otras formas de dar el temario”. El intercambio académico que se produce permite a los estudiantes ampliar sus perspectivas y adaptarse a nuevos enfoques, fomentando habilidades que pueden ser esenciales en el mundo laboral .

“En Groningen tenían en mente inculcar al estudiante el gusto por investigar. Se ceñían mucho a trabajos, ensayos o exámenes con el modelo de investigación académica”, continúa Julio. Este planteamiento de la educación le facilitó la decisión que tendría que tomar a su vuelta a España, cuando acabara la carrera y tuviera que resolver finalmente hacia dónde dirigir su futuro profesional.

“Yo ya tenía pensado que quería ser profesor, pero no tenía muy claro si quería ser de universidad o de secundaria. Pero cuando fui a Groningen, el trato con el profesor era muy diferente, era más cercano y un profesor en concreto me llamó especialmente la atención por sus investigaciones, su metodología de dar la clase… Me estuvo explicando cómo se llega a ser profesor en una universidad tan puntera como la de Groningen y me dijo que, si me gustaba la investigación, era prácticamente obligatorio ser profesor de universidad. Ahí me decanté”, asegura rotundo.

Ahora, Julio cursa estudios avanzados en Filosofía y tiene previsto “seguir por la vía de la investigación para ser profesor de universidad”. En su caso, afirma, el Erasmus “marcó un punto de inflexión, porque me hizo cerrar el camino hacia donde yo quería ir y me introdujo de manera ya muy clara en qué consiste el mundo académico, lo que se pide y se exige”.

Pero la experiencia universitaria queda incompleta si no se mencionan las estrechas amistades que se forman en este programa. Julio, que todavía guarda el contacto con algunos de los estudiantes con los que convivió en su pequeña residencia de estudiantes, destaca de aquella etapa la convivencia: “Conocer la cultura de otro país de primera mano, intentar ver cómo se vive con distintas prácticas culturales. Convivir con gente de tantas culturas diferentes es una continua adaptación y aprendizaje”

Cada año el programa Erasmus sigue dando la bienvenida a estudiantes de toda Europa que quieren abrir un poco más las puertas de su mundo. Y aquellos que, como Julio, han podido vivirlo, solo tienen palabras de alabanza para los que vienen por haber dado el paso, porque “es una experiencia que cambia tu vida, ya no solo porque conoces mucha gente nueva, sino que cambia tu vida en el ámbito social y en el académico”. Una beca Erasmus se convierte en un catalizador para el crecimiento personal, que brinda a los jóvenes no solo un rico bagaje académico, sino una perspectiva del mundo un poco más amplia.