¿Qué es la reducción de daños?

Cuantos más fumadores adultos elijan las alternativas sin humo en lugar de seguir fumando, mayor será el impacto en la reducción del daño total en la población. Esto se conoce como la ecuación de reducción de daños. El objetivo general, por lo tanto, es desarrollar alternativas libres de humo que presenten un riesgo de daño significativamente menor que continuar fumando, que sean aceptables para los fumadores adultos actuales que de otro modo continuarían fumando cigarrillos, de forma que quieran pasarse a ellas.

El humo del cigarrillo contiene aproximadamente 6.000 químicos. De estos, alrededor de 100 han sido identificados por las autoridades en salud pública como dañinos o potencialmente dañinos y ligados a las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Los estudios científicos han demostrado que, a medida que la temperatura aumenta, los niveles de químicos dañinos se incrementan. Al eliminar la combustión y el humo, estos productos pueden reducir de manera significativa el nivel promedio de químicos dañinos y potencialmente dañinos. Estos son la principal fuente de enfermedades relacionadas con el hábito de fumar.

Los productos libres de humo también liberan nicotina, ya que esta es una de las características que los fumadores adultos buscan en productos alternativos. Debido a esto, este tipo de productos son adictivos y no están exentos de riesgo, sin embargo tienen el potencial de reducir significativamente la cantidad de sustancias químicas en comparación con el humo de los cigarrillos.

Estos efectos podrían notarse después de cambiar por completo a una alternativa de calentamiento de tabaco de Philip Morris International, en comparación con seguir fumando.

No deben usarse productos con nicotina, por ejemplo, durante el embarazo o durante la lactancia , ni las personas con enfermedades cardíacas, diabéticas, epilépticas o que experimentan convulsiones . Los menores tampoco deben consumir o tener acceso al tabaco o productos con nicotina.

La nicotina se encuentra de forma natural en las hojas del tabaco , y es una de las principales razones por las que la gente fuma. Se sabe que tiene efectos farmacológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial , por lo que algunas personas no deben usar productos que la contengan.

Más de mil millones de personas aún fuman en todo el mundo -más 8,6 millones en España- y según estimaciones de la OMS, no se espera que esta cifra disminuya significativamente en los próximos años. La mejor opción siempre es dejar el tabaco o nicotina por completo pero, para los adultos que continúen fumando, no tener información suficiente sobre los productos sin humo impide en muchos casos que cambien a las alternativas respaldadas por la ciencia.

Los fumadores entienden que fumar es dañino. Pero muy pocos fumadores entienden que el principal problema de fumar cigarrillos es el humo en sí mismo. Cuando no hay combustión, no se produce humo. Por lo tanto, aunque no están exentas de riesgo, las alternativas sin humo respaldadas por la ciencia tienen el potencial de reducir significativamente la exposición a sustancias químicas dañinas en comparación con los cigarrillos.

Entender el problema de la combustión -y el papel de la nicotina- son consideraciones importantes para los adultos que de otra manera continuarían fumando. Esto puede ayudarles a tomar decisiones informadas sobre si cambiar a una mejor alternativa a los cigarrillos.

Este artículo está pensado para proporcionar información factual sobre estos temas, y para abordar conceptos que pueden inducir a error sobre las innovaciones libres de humo. Este artículo no tiene una finalidad publicitaria o comercial. El material contenido en artículo no debe ser considerado como una oferta o solicitud de venta ni compra de cualquier producto.