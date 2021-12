El daño causado por fumar cigarrillos es bien conocido, pero más de mil millones de personas aún fuman, y no se espera que esa cifra cambie significativamente para el 2025, según estimaciones de la OMS.

Todo el mundo sabe que fumar es dañino y adictivo. La mejor opción para un fumador es dejar de consumir tabaco y productos con nicotina por completo. Mientras muchas personas sí lo dejan, aquellos adultos que no lo hacen, merecen tener información precisa acerca de las alternativas libres de humo y la ciencia detrás de estas.

Este es el proceso por el cual tiene lugar la combustión en los cigarrillos:

Cuando hay combustión se alcanzan temperaturas de hasta 900ºC.

Esta temperatura extrema es uno de los problemas al fumar.

La nicotina es una de las razones por las que la gente fuma. Aunque la nicotina es adictiva y no está libre de riesgo, no es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Alrededor de 100 de estas sustancias químicas se han identificado por expertos de la salud pública como causas o potenciales

no

¿Por qué Philip Morris spain está haciendo esto?

Los fumadores entienden que fumar es dañino. Pero muy pocos fumadores entienden que el principal problema de fumar cigarrillos es el humo en sí mismo. Cuando no hay combustión, no se produce humo. Por lo tanto, aunque no están exentas de riesgo, las alternativas sin humo respaldadas por la ciencia tienen el potencial de reducir significativamente la exposición a sustancias químicas dañinas en comparación con los cigarrillos.

Entender el problema de la combustión -y el papel de la nicotina- son consideraciones importantes para los adultos que de otra manera continuarían fumando. Esto puede ayudarles a tomar decisiones informadas sobre si cambiar a una mejor alternativa a los cigarrillos.

Este sitio web está pensado para proporcionar información factual sobre estos temas, y para abordar conceptos que pueden inducir a error sobre las innovaciones libres de humo. Este sitio web no tiene una finalidad publicitaria o comercial. El material contenido en este sitio web no debe ser considerado como una oferta o solicitud de venta ni compra de cualquier producto.