Banco Santander impulsa la inclusión profesional de jóvenes con discapacidad

Antes de empezar su Máster de Mercados y Bolsa, recibió una beca de Fundación Universia, de Banco Santander, para pasar unos meses en Irlanda. Después de esta experiencia, continuó en contacto con la Fundación, lo que le brindó la oportunidad de hacer “una entrevista en Madrid para solicitar las prácticas del máster”. Y es que, Fundación Universia ayuda a personas con discapacidad a incorporarse al mercado laboral conectando universidades, empresas y talento junior. En 2023, Banco Santander otorgó 475 becas para estudiantes con discapacidad y 50 personas con discapacidad fueron contratadas.

Durante sus prácticas en Banco Santander, a Aralar le contactaron para participar en el programa ‘Mentoring’ de Fundación Universia. Se trata de una experiencia directa con un profesional, que ayudará al mentee con su desarrollo académico y personal mientras realiza sus prácticas laborales o cursa sus estudios universitarios.

Esta experiencia de mentoría tiene lugar durante los meses de mayo y julio, durante los cuales se realizan sesiones de conversación online. Incluso existe la opción de practicar estas conversaciones en un idioma extranjero gracias a la modalidad ‘Speaking without Frontiers’. En esas sesiones, mentor y mentee (estudiante universitario o recién titulado con discapacidad) tratarán diferentes asuntos de interés como las competencias demandadas en el mercado laboral; los roles que pueden existir dentro de una empresa; técnicas para la búsqueda activa de empleo; la importancia del networking, y potenciar las habilidades comunicativas y relacionales en el mercado laboral mediante la ampliación de la red de contactos profesionales, entre otras cuestiones.

Para Aralar, esta experiencia resultó de lo más enriquecedora. “La verdad es que tuve mucha suerte porque el mentor que me tocó era maravilloso. Además, él personalmente ya tenía experiencia con gente con discapacidad y había ciertos temas que no eran laborales, como puede ser la autoestima, y el tener a personas que ya habían tenido trato con gente con discapacidad me ayudó un poco a relativizar y a entender ciertas cosas”, recuerda.

Pero, sobre todo, destaca Aralar, “lo primero que me llevo es un buen amigo. Necesitaba a alguien a quien contarle mis cosas y que me diera otros puntos de vista. Más que un aprendizaje concreto, sí me ayudó mucho a orientar mi futuro profesional”. Resalta también la importancia de organizaciones como Fundación Universia para favorecer la empleabilidad e inclusión de jóvenes con discapacidad, “no tanto solo por poner en contacto a empresas con gente con discapacidad sino también por la ayuda que se da a la propia persona. Hay ciertos factores psicológicos que influyen también y que creo que son importantes y que no hay que pasar por alto y creo que, a mí al menos, el mentor es la parte que más me ha ayudado”.