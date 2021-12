“Romper los códigos” para vencer la exclusión: así optan los jóvenes de las Tres Mil Viviendas al empleo del futuro

El barrio del Polígono Sur de Sevilla es, con los datos en la mano, uno de los más desfavorecidos de España : la renta media anual por habitante es la más baja del país, existe casi un 50% de desempleo entre sus habitantes, e informes como el elaborado por el proyecto Urban para el Ayuntamiento de la ciudad indican que cerca del 60% de su población no tiene ni siquiera estudios básicos.

Es precisamente por ello que la Fundación Don Bosco decidió estar al lado de esta población para poner a su disposición una experiencia de más de 20 años en los que ha desarrollado todo tipo de proyectos enfocados en jóvenes en situación de riesgo o exclusión social a lo largo de España. Como muestra de su alcance, solo en las iniciativas que desarrolla el centro que tiene en esta zona de Sevilla se atendieron el pasado año a más de 1.300 personas, logrando más de 360 inserciones laborales.

Esta labor ha sido el gran argumento para que Endesa, de acuerdo a las líneas de su Plan de Responsabilidad Pública ante el Covid 19, haya querido impulsar en este marco ‘Don Bosco F5’, una escuela digital, inclusiva y gratuita, recientemente concluida, que ha supuesto un salto de calidad en este contexto. El motivo es que, a diferencia de otras, su objetivo era el de localizar entre las personas del barrio el talento digital y dotarlos de las herramientas más útiles y versátiles para desempeñar los empleos del futuro.

Se trataba de vencer al mencionado estigma o a la inercia que impone, de alguna manera, que las únicas puertas abiertas para los habitantes de las Tres Mil Viviendas sean las del sector servicios, por norma general. En este caso la apuesta era por lo digital, con lo que de manera casi literal se puede decir que es una vía para rebelarse contra los tópicos y “romper los códigos”. La expresión no es casual, sino el resumen que hace Guillaume Thureau, presidente de la Factoría F5, que ha prestado a Don Bosco su metodología y recursos para sacar adelante esta primera promoción en el Polígono Sur de Sevilla.

Se trata de una formación muy especializada donde la temática y la exigencia son, tal vez, los dos rasgos fundamentales que la diferencian. Son los aspectos más objetivos. Pero igualmente hay razones más etéreas, por ejemplo la amplitud de miras con las que salen los alumnos de las aulas tras estos ocho meses, algo inesperado para ellos. Y es que la mayor parte sabía dónde se metía, pero no, realmente, cómo saldría de allí: sabiendo programar y replanteándose de verdad y con fundamentos sus miras laborales hacia sectores que no se habían imaginado. Y eso tiene un mérito extraordinario teniendo en cuenta que algunos no se habían puesto ante una pantalla en su vida. O, casos menos extremos, pero igualmente loables, los de quienes únicamente sabían mandar correos o desenvolverse en lo básico con los programas de ofimática.

Javier Moreno es uno de estos alumnos cuya vitalidad es elocuente acerca de sus ganas de huir de los tópicos y los prejuicios que persiguen a quienes viven en las Tres Mil. Hasta que comenzó en la Escuela Don Bosco F5, trabajó en muchos otros sectores. Sin embargo, la vena artística que desarrollaba en un taller de serigrafía hace que ahora, incluso en una pantalla llena de código, encuentre los nexos con esa vocación suya, una estampa que ensalza lo mucho que le ha cambiado las miras este curso: “Tampoco tenía mucha idea de lo que era programación porque antes de empezar con esto no tenía idea, así que tampoco tenía muchas expectativas”, cuenta. Pero “al venir del mundo del arte, digamos, lo de poder plasmar las cosas y crearlas desde cero, como que siempre me motivaba mucho”.