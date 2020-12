De 'Mank' a 'Soul': Las mejores películas estrenadas en plataformas en 2020

2020 ha sido un año particular para la distribución en películas en plataformas de streaming. Además de la más que consolidada lista de películas que Netflix estrena ya cada año, hay que sumarle los títulos de Apple TV+ y Amazon Prime Video, que han empezado a priorizar el cine después de centrar sus primeros esfuerzos en las series de televisión. Por no hablar de Disney+, un jugador al que no se esperaba en la mesa de los mayores del cine en streaming hasta que un enemigo en forma de coronavirus cerró miles de salas de cine durante los últimos meses. En los próximos meses también llegará HBO Max, cuyas primeras apuestas han sido rescatadas ya por HBO.

Spoiler: Mulán no está en nuestra lista de lo mejor del año, estrenar en una plataforma no es el único requisito para entrar en el top de 2020. Las que tampoco están aquí, a pesar de que más de una lo merecería, es la estupenda selección de documentales que rescatemos ayer en nuestro repaso a los otros contenidos memorables del último año.

12. Mi tío Frank (Amazon Prime Video)

Alan Ball (ganador del Oscar por American Beauty) vuelve a recuperar la forma después del despropósito de su vuelta a televisión en 2018 con Aquí y ahora. Su tercera película como director nos lleva hasta 1973, cuando una chica de 18 años y su tío Frank hacen un viaje por carretera desde Manhattan hasta Carolina del Sur para ir al funeral del patriarca de su conservadora familia. Ball vuelve a explorar en profundidad la homosexualidad masculina casi veinte años después de dar un puñetazo en la mesa con su compasivo y complejo retrato de David Fisher en A dos metros bajo tierra. Es posible que el tono (tan característico del cine independiente estadounidense de los últimos años) y el conflicto de la salida del armario en familia sean familiares, pero el punto de vista no lo es. Ver a un hombre adulto de 50 años dialogando -consigo mismo y con su familia- en la América de los años 70 sigue siendo, desgraciadamente, algo refrescante. Paul Bettany desarma a fuerza de vulnerabilidad y carisma y apunta a los premios televisivos del próximo año (sabiamente, Amazon ha decidido luchar por el Emmy en lugar de apuntar a los Oscar), mientras que la siempre estupenda Sophia Lillis sigue siendo uno de los rostros adolescentes más naturales de Hollywood.

11. 'On the Rocks' (Apple TV+)

Había muchas ganas de ver lo nuevo de Sofia Coppola. La película por la que el Festival de Venecia se partió la cara y al final no pudo tener. Era su regreso a la dirección después de ganar el premio a la Mejor dirección en Cannes con La seducción y el listón estaba alto. El resultado es agridulce. Por un lado Coppola saca su mejor versión durante dos tercios de película, cuando en forma de comedia elegante y socarrona ejemplifica la necesidad de ‘matar al padre’ en una sociedad en la que la figura patriarcal domina toda relación. Una mirada interesante que echa por tierra en una resolución ñoña y bastante cuestionable que muestra al personaje protagonista como una ‘loquita’ que se redime. A pesar de todo, On the rocks sigue demostrando el camino personal de una directora que se ha ganado a pulso no ser reconocida como ‘la hija de Francis’. En lo que no hay debate posible es la enorme interpretación de Bill Murray en su reunión con la directora de Lost in Translation, la película que casi le dio el Oscar. Pocos saben escribir para él como ella.

10. 'Estoy pensando en dejarlo' (Netflix)

Charlie Kaufman es una de las mentes más originales y libres que ha parido el Hollywood reciente. De su cabeza y su pluma salió Olvídate de mí, el filme que dirigió Michel Gondry y que le dio su único Oscar como guionista, o Cómo ser John Malkovich. Detrás de las cámaras ya demostró que era un talento a tener en cuenta con la adulta y animada Anomalisa. Ahora ha vuelto con una propuesta, Estoy pensando en dejarlo, que en ocasiones se pasa de críptica, de simbólica y de no dar pistas al espectador para saber a qué se tiene que agarrar en un viaje demasiado largo. A cambio propone cine arriesgado, complejo, lleno de decisiones inteligentes, diferentes e imaginativas: una pieza casi de terror en una casa enfrentándose a la familia de la pareja, una secuencia musical en un instituto desierto o el encuentro con el machismo en una heladería en medio de la nada. Momentos que se clavan y que dan que pensar más que el 90% del cine actual.

9. 'Déjales hablar' (HBO España)

La filmografía de Steven Sodebergh es una de las más irregulares e impredecibles de todo Hollywood. Para empezar porque el ganador del Oscar por Traffic ha anunciado su retirada en varias ocasiones… para seguir siendo tan prolífico como siempre. Soderbergh, un cineasta que en el pasado ya ha dirigido películas para HBO (Behind the Candelabra) y Netflix (High Flying Bird, The Laundromat. Dinero sucio), vuelve a coincidir con su nueva musa Meryl Streep con una ligera comedia dramática en la que ha seguido experimentando detrás y delante de la cámara, rodando con teléfonos móviles y un breve guion de 50 páginas que los actores y el director iban desarrollando y ampliando en el propio plató de rodaje. Déjales hablar es una historia sobre tres amigas que se reencuentran en un crucero tras años de distancia y rencores acumulados. Cocida a fuego lento, es una seductora y atípica propuesta sobre la melancolía de una solitaria mujer de éxito, las amistades mal entendidas y la vejez. Que nadie se olvide de Candice Bergen: la suya es una de las mejores interpretaciones secundarias del año.

8. 'La estafa (Bad Education)' (HBO)

Hugh Jackman nunca ha estado mejor que interpretando a este director de instituto que pasa de ser un modelo de conducta a ser el perfecto símbolo de la otra cara del sueño americano. Después de la magnética Purasangre, el joven Corey Finley se consagra como una de las promesas del nuevo cine indie con esta inteligente y despiadada reconstrucción de uno de los mayores escándalos en la historia de la educación pública de Estados Unidos. Otro director hubiera contado esta historia tirando de morbo y amarillismo, pero Finley se preocupan por deconstruir lo que pasa de puertas adentro de un personaje fascinante.

7. 'Borat, película film secuela' (Amazon Prime Video)

No todo han sido sorpresas negativas en este 2020. Cuando nadie lo esperaba ya, Sacha Baron Cohen decidió recuperar su personaje más famoso a tiempo de explotar los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, una jugada que ya había puesto en práctica en 2006 con George Bush. Para la secuela, el inglés - también guionista - desarrolló una historia en la que el periodista tiene que entregar un regalo al vicepresidente Mike Pence para que le perdonen en Kazajistán. Finalmente, tendrá que entregar a su propia hija como dote. La gran revelación de esta comedia, a ratos improvisada, a ratos guionizada, es Maria Bakalova, una actriz búlgara salida de un secreto pero multitudinario casting y a la que Amazon ya ha diseñado una campaña de promoción para llevarla hasta los Oscar, es la gran revelación de una secuela que es más bestia, más incómoda, más irreverente, más incorrecta y más todo que su predecesora. Que le pregunten a Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado personal de Trump.

6. 'Diamantes en bruto' (Netflix)

5. Soul (Disney +)

Detrás de la última película de Pixar está Pete Docter, director de obras maestras como Monstruos S.A., Up y Del revés, y cara principal del estudio desde la marcha por la puerta de atrás de John Lassetter. Con Soul vuelve a explorar temas abiertos por su última película: aquello que nos convierte en humanos. Es un conflicto fascinante y complejo para una película de animación para todos los públicos y que aquí está representado a través de la búsqueda de la pasión y los sueños que nos definen como personas. Es una propuesta sorprendentemente densa en su fondo y realmente espectacular en lo visual: puede que la técnica y la animación de Pixar no hayan volado nunca tan alto como en Soul, una película que juega con el dibujo, las líneas y diferentes estilos de forma arrebatadora. La metáfora a la que quiere llegar Docter ya se ha manejado (y seguramente de forma más hábil y emocionante) en Pixar anteriormente. Se agradece, eso sí, que esta vez no quieran volver a hacer llorar a la audiencia a cualquier precio. Sí, hablamos de ti, Onward.

4. 'Wolfwalkers' (Apple TV+)

Despacio y con buena letra, la productora de animación Cartoon Saloon es la responsable de una impecable filmografía (con La canción del mar o El secreto de Kells a la cabeza) en la que la cuidada animación, las historias que huyen de lo infantil y el mimo por el folclore se han convertido en su razón de ser. Su primera película para Apple TV+ es la más espectacular y hermosa de todas, gracias a un lirismo y un uso del color que es apabullante. Hay imágenes que querrás de salvapantallas del ordenador, pero su propuesta no se queda ahí y ofrece una historia -además de una pareja protagonista- encantadora. Wolfwakers debería presentar una batalla fascinante a Soul en la lucha por el Oscar a la mejor película de animación de 2020.

3. 'Sound of Metal' (Amazon Prime Video)

Riz Ahmed (ganador del Emmy por la fantástica miniserie The Night Of) interpreta a un músico que debe hacer frente a su inminente e imparable pérdida de audición. El dilema entre seguir con su vida o aprender una nueva. Seguir con su novia e intentar salvar su carrera musical o aceptar una realidad que parece inminente. Sound of Metal es un ejemplar retrato sobre la pérdida que presenta, sin necesidad de grandes espectáculos ni presupuestos millonarios, un diseño de sonido que explica brillantemente la experiencia de una persona sorda. Ahmed debería ser un firme aspirante al Oscar al mejor actor gracias a una interpretación compleja, sutil y que huye del melodrama, al igual que un conmovedor y directo Paul Raci (el director de una comunidad de sordos a la que el protagonista se va a vivir temporalmente para aprender sobre su nueva condición) debería estar en la categoría de reparto. Una de las revelaciones del año.

2. 'El juicio de los 7 de Chicago' (Netflix)

Lo primero que llama la atención en la segunda película como director de Aaron Sorkin es su relevancia política. No es un caso elegido al azar. Hay mucha intención en realizar y estrenar ahora una película así. El juicio de los 7 de Chicago habla de qué hacer cuando las instituciones fallan. En manos de otra persona esta película sería un drama judicial más -casi toda la película se desarrolla en el tribunal donde se juzga a todos ellos-, pero el guionista de La red social lo convierte en un thriller vibrante, una película divertida, emocionante, de ritmo frenético y en un artefacto político de mucho voltaje. Es imposible dejar pasar su final, sorkiniana para lo bueno y para lo malo. Redentor, esperanzador y hasta idealista, pero que pone los pelos de punta. Una película maravillosa que, encima, nos describe como sociedad y que cuenta con uno de los repartos más espectaculares del Hollywood reciente.

1. 'Mank' (Netflix)

Una película que es a la vez homenaje al cine, al poder de contar historias y a la labor de sus guionistas; y también un bofetón abierto a la época dorada de Hollywood. David Fincher muestra la cara B de los estudios en los años 40. Contando el proceso creativo de Ciudadano Kane, describe el ingente poder que tenían las productoras, y cómo los políticos lo usaban para sus beneficios. Una joya complejísima, llena de capas y de historias que se entrelazan en un guion que funciona como un reloj. Mank usa la historia de la escritura del filme de Orson Welles como trampantojo para hablar del poder, de las fake news, del miedo a la izquierda en Hollywood, de cómo la industria cedió y hasta apoyó a candidatos que no querían actuar contra el nazismo. Un repaso crítico a la historia que nadie quiere ver y que es tan actual que asusta. Todo funciona, desde un reparto perfecto -Gary Oldman es brillante, Amanda Seyfried nunca ha estado mejor y Charles Dance brilla en sus pocas escenas-, un ritmo que nunca decae y que va creciendo hasta ese final, esa catarsis del artista que sabe que sacrifica su carrera por la verdad. Debería ser el Oscar al mejor director de David Fincher.