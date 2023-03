Jenna Ortega cree que fue “poco profesional” durante el rodaje de ‘Miércoles’.

Mientras interpretaba a la protagonista de Miércoles, Jenna Ortega intentó que el personaje fuera lo más auténtico posible, por lo que decidió unilateralmente introducir algunos cambios en el guion durante el rodaje de la serie de Netflix. Así lo contó la propia actriz en el podcast semanal Armchair Expert With Dax Shepard, donde reveló qué partes llegó a modificar.

"No creo que antes haya tenido que plantarme en un set de la forma en la que tuve que hacerlo en Miércoles, porque es muy fácil caer en esa categoría, especialmente con este tipo de serie", dijo Ortega.

"Todo lo que hace y todo lo que tenía que interpretar no tenía ningún sentido para su personaje. Su forma de estar en un triángulo amoroso no tenía sentido. Había una línea en el guion sobre este vestido que tiene que llevar para el baile escolar. En la escena dice: '¡Oh, Dios mío, me encanta! No puedo creer que haya dicho eso. Literalmente me odio a mí misma'. Tuve que decirme: 'No, de ninguna manera'".

La actriz, que también protagoniza Scream VI añadió: "Hubo momentos en ese set en los que incluso me volví poco profesional, en cierto sentido, donde simplemente comencé a cambiar líneas del guion. El supervisor del guion pensó que estaba haciendo algo, y luego tuve que sentarme con los guionistas y escucharles decir: 'Espera, ¿qué ha pasado con la escena?' Y tendría que continuar y explicar por qué no podía hacer ciertas cosas".

Ortega dijo que fue "protectora" con el personaje al que estaba interpretando y aunque no le gustaban algunos de los arcos "emocionales" del programa, sabía que eran necesarios. La estrella de la serie de Netflix también dijo que originalmente se suponía que la escena de baile viral era una escena de flash mob.

[Todos los guiños y referencias que hace 'Miércoles' al universo de la Familia Addams]

"En un inicio, se suponía que sería un flash mob, se suponía que ella comenzaría a bailar, y se suponía que todos lo captarían y comenzarían a bailar con ella. Lo veté y lo cambié porque pensé '¿por qué estaría ella de acuerdo con esto?'. Les dije: 'O lo cortas o haces que Miércoles golpee a alguien'", reveló.

Más episodios

Después de varias semanas de especulación, la serie fue renovada por una segunda temporada. La ficción dirigida por Tim Burton ya es uno de los mayores éxitos de Netflix, alcanzando hasta 341 millones de horas vistas entre el 23 y el 27 de noviembre y era de esperar que la plataforma diera luz verde al rodaje de una nueva tanda de episodios.

Todas las referencias o easter eggs que hace 'Miércoles' al universo de la Familia Addams

Teniendo en cuenta cuál es el desenlace de la primera entrega, es probable que la segunda temporada aborde un nuevo misterio, implicando a Miércoles y sus compañeros de Nunca Más. La protagonista deberá seguir avanzando y aprendiendo a controlar sus poderes y puede que su madre le ayude un poco más a conseguirlo.

Además, hay ciertos asuntos que han quedado sin resolver y los creadores de la serie tienen material e hilos de los que tirar para seguir contando más de la historia de Miércoles en el regreso. Si todo sigue por buen camino, podría confirmarse la vuelta del reparto principal al completo, con Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Victor Dorobantu y George Burcea, entre otros.

Sigue los temas que te interesan