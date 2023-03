Otra baja para 'Anatomía de Grey': Kelly McCreary (Maggie) también abandona la serie médica

Anatomía de Grey sufre otra baja. Tras las salidas de su protagonista, Ellen Pompeo, y de la showrunner Krista Vernoff, otra de las actrices principales de la serie ha anunciado que abandona la serie. Kelly McCreary, que interpreta a la doctora Maggie Pierce, se despedirá del Grey Sloan Memorial Hospital en el episodio que se emite en Estados Unidos el 13 de abril.

"Después de nueve temporadas, me despido de Maggie Pierce y de su familia del Grey Sloan. Ha sido un gran honor formar parte de una institución televisiva tan legendaria como Anatomía de Grey", dijo McCreary en un comunicado a The Hollywood Reporter. "Siempre estaré agradecida a Shonda Rhimes, Krista Vernoff y ABC por la oportunidad, y a los increíbles fans por su apasionado apoyo".

El comunicado de la actriz que interpreta a la hermanastra de Meredith Grey sigue así: "Pasar nueve años explorando un personaje por dentro y por fuera, mientras se llega a una audiencia global con historias impactantes, es un regalo poco común. Me ha brindado la oportunidad de colaborar con innumerables artistas brillantes, de los que he aprendido y en los que me he inspirado, tanto delante como detrás de la cámara. Interpretar a Maggie Pierce ha sido una de las verdaderas alegrías de mi vida y me voy con una profunda gratitud por cada paso de este viaje".

[41 momentos de Meredith y Ellen Pompeo en 'Anatomía de Grey' que la convierten en historia de la televisión]

En la temporada 19 de Anatomía de Grey se han explorado los problemas matrimoniales de Maggie, jefa de cirugía cardiotorácica del Grey Sloan Memorial Hospital, y su marido, Winston (Anthony Hill), cirujano cardiotorácico. Maggie entró en la serie en la temporada 10 como hija de la madre de Meredith, Ellis Gray (Kate Burton), y del jefe Richard Webber (James Pickens Jr.). La actriz pasó a formar parte del reparto fijo de la serie en la temporada 11.

"Kelly McCreary es el sueño hecho realidad de un escritor; brillante, llena de matices, reflexiva y amable. La echaremos mucho de menos a ella y a Maggie Pierce", declaró Vernoff a Hollywood Reporter.

[De Millie Bobby Brown a Tessa Thompson: 13 actores que fueron pacientes en 'Anatomía de Grey' antes de ser famosos]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ellen Pompeo (@ellenpompeo)

Una salida más

La noticia de la marcha de McCreary llega en un momento clave para la continuidad de la serie, pues se suma a las salidas de Pompeo y de Krista Vernoff, cuando la serie aún no tiene confirmada la renovación por una temporada 20.

Al igual que Pompeo, que ha anunciado que Meredith volverá para el episodio final de temporada, McCreary también ha confirmado que regresará como estrella invitada en alguna ocasión.

Ellen Pompeo continúa vinculada a la serie como productora ejecutiva y también como la voz narradora de los episodios. El episodio que sirve como despedida de su personaje (19x07) emitió el 23 de febrero en Estados Unidos y aún no ha podido verse en España. El de McCreary está previsto para el 13 de abril (19x14). El final de temporada, al que ambas actrices podrían volver, se verá en ABC el 26 de mayo.

Sigue los temas que te interesan