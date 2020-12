Atresmedia y Mediaset seguirán estrenando sus películas en cines y no en plataformas

Atresmedia y Mediaset estrenarán en salas 'Mamá o papá' y 'Way Down'

Es una realidad incontestable: la industria audiovisual ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. La crisis provocada por el coronavirus, los cierres de las salas de cine y el retraso a 2021 de las superproducciones más esperadas de Hollywood ha provocado que la, a largo plazo, inevitable reducción en las ventanas de exhibición derivada del asentamiento de las plataformas digitales y los servicios de vídeo bajo demanda se hayan acelerado de forma vertiginosa.



En lo que llevamos de diciembre se han hecho dos anuncios estratégicos que han cambiado las reglas del juego, quizá para siempre. Warner abrió fuego con su decisión de estrenar todas sus películas de 2021 en HBO Max y en cines al mismo tiempo. Días después el gigante Disney confirmaba su apuesta prioritaria por su plataforma Disney + con un multitudinario anuncio para inversores que dejaba claro que al cine, por ahora, solo seguirían llegando grandes eventos de Marvel y Pixar.



Ante semejante revolución en el modelo de distribución audiovisual, SERIES & MÁS se ha puesto en contacto con las principales distribuidoras españolas. La respuesta ha sido clara. Mediaset y Atresmedia, las productoras más importantes de la industria nacional, seguirán apostando todas sus cartas a las salas de cine.

En los despachos de Telecinco Cinema, responsable de bombazos históricos del cine español como Ocho apellidos vascos o Lo imposible, lo tienen clarísimo: “la respuesta es un no rotundo”. Ni Operación Camarón, ni MalnaZidos, ni desde luego Way Down (la superproducción de Jaume Balagueró con Freddie Highmore como protagonista) llegarán a las plataformas digitales antes de pasar las salas de cine. Las tres producciones, previstas para este 2020, fueron retrasadas un año con la esperanza de que la asistencia a salas se haya normalizado para entonces. “Tenemos un modelo de producción, promoción y ‘eventos’ pensado para las salas. Para las películas de Telecinco Cinema es fundamental el circuito de cines por la promoción, la premiere, y la taquilla, de modo que en ningún momento nos planteamos saltarnos esta ventana de exhibición”. Adú, estrenada por Mediaset en cines semanas antes de la pandemia, es la quinta película más taquillera en España en 2020, con algo más de seis millones de euros de recaudación.

Santiago Seguro estrenó en plena pandemia la secuela de su último éxito

En Atresmedia Cine seguirán reivindicando la experiencia en salas y no cree que vayan a seguir el camino marcado por Hollywood estos días. “En un principio esos anuncios se refieren al mercado americano y cuando en casos puntuales se aplican también al mercado español, esos títulos entran en PVOD”, aclara Mercedes Gamero, Directora General de Atresmedia Cine y una de las productoras más influyentes del cine español. “Nosotras de momento no nos planteamos la explotación de nuestras películas en esa modalidad y seguimos apostando por la explotación exclusiva en salas cinematográficas”. Esta apuesta se ha extendido a películas como El verano que vivimos, estrenada el 4 de diciembre, o la futura Mamá o papá, cuya llegada a salas estaba prevista para el día de Navidad y fue retrasada esta misma semana.

Atresmedia ya demostró su compromiso con la industria cinematográfica española en un momento crítico para el sector en el que todas grandes piezas del tablero huían del coronavirus. El pasado agosto, la comedia familiar Padre no hay más que uno 2 llegaba a las salas con un panorama desolador y un futuro incierto. Santiago Segura superó cualquier expectativa y acabará el año como la única película, nacional o internacional, en superar los 10 millones de euros, quedándose a las puertas de los 13 millones incluso cuando la película ya estaba disponible para los usuarios de Amazon Prime Video. El documental Eso que tú me das, con la última entrevista a Pau Donés, consiguió batir récords: con 1,4 millones de euros de taquilla se convirtió en el trabajo de no ficción más visto de la última década.

No todos han podido aguantar los embistes del coronavirus: Historias lamentables, la última película de Javier Fesser, adelantó su estreno a Amazon Prime Video, con la promesa de que en unos meses llegaría igualmente a las salas. “Es un terreno nuevo en el que todo está por hacer y en el que estamos experimentando. Y como todo lo nuevo creo que es una grandísima oportunidad donde vamos a caber todos. Es verdad que las salas de cine pasan por un momento dificilísimo, pero creo que eso se va a recuperar. Nosotros experimentamos e invertimos el orden de las ventanas”, contó el propio Fesser a EL ESPAÑOL este mismo noviembre. Mediaset y Atresmedia, por el momento, siguen apostando exclusivamente por nuestras salas.