El Jueves Verde de Quincemil vuelve esta semana a A Coruña: este es el programa completo

El conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia, Nicolás Vázquez, participará este jueves, 19 de noviembre, en la inauguración del Jueves Verde de Quincemil en A Coruña. El Club Cámara Noroeste acogerá la tercera edición de este encuentro, que reunirá a empresas, investigadores y entidades sociales para compartir proyectos y experiencias vinculados a la sostenibilidad.

La apertura institucional tendrá lugar a las 18:45 horas y contará con la intervención del conselleiro junto a Pablo Grandío, director de Quincemil. Bajo el lema «El valor de hacer las cosas de otra manera», la jornada abordará cómo se traslada el cuidado del entorno a ámbitos como la economía, los servicios urbanos, la alimentación, el transporte, la tecnología y la construcción.

El programa incluirá ocho sesiones que combinarán la investigación con experiencias empresariales y sociales desarrolladas en Galicia. El encuentro, anteriormente denominado Green Thursday, es de asistencia gratuita, previa inscripción a través de este formulario.

El explorador y naturalista Nacho Dean, el primer español en dar la vuelta al mundo a pie, protagonizará la conferencia de cierre, «Nuestra casa: la Tierra». Su intervención llegará después de una tarde dedicada a conocer distintas formas de impulsar una actividad económica más sostenible y generar un impacto positivo en el territorio.

De la economía a la movilidad

María Luz Loureiro, directora científica del Centro de Investigación Interuniversitario ECOBAS, abrirá las conversaciones con una intervención sobre la importancia de una economía sostenible. A continuación, María Luz Rivas, directora de PreZero en Galicia y Asturias, abordará el futuro de los servicios urbanos.

La experiencia de Porto Muiños tendrá su espacio con Antonio Muiños, cofundador y CEO de la compañía, en una conversación sobre las «verduras del mar» y el sabor del Atlántico. La dimensión social de la sostenibilidad llegará de la mano de Xoán España Vidal, director general de la Asociación Amicos, y Ricardo Castro Santa Cruz, director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski.

La movilidad será otro de los asuntos centrales, con la participación de Álvaro González Nogueroles, director de Negocio de Arriva, y Alberto Dorado, director de Arriva en Galicia. Cristina Vázquez, CEO de Teimas, aportará la perspectiva tecnológica desde una empresa que desarrolla soluciones digitales para la gestión de residuos, mientras que David Domínguez, responsable de fachadas y proyectos especiales de Zero Housing, abordará la construcción sostenible.

El cierre con Nacho Dean permitirá acercarse a la trayectoria de un explorador que recorrió 33.000 kilómetros por 31 países durante tres años para completar su vuelta al mundo caminando. Posteriormente, con la Expedición Nemo, enlazó a nado los cinco continentes mediante distintas travesías para sensibilizar sobre la conservación de los océanos.

Tras las intervenciones, la jornada continuará a las 21:30 horas con un cóctel de networking, en el que asistentes y participantes podrán conversar.

El Jueves Verde está organizado por Quincemil y cuenta con el patrocinio de ABANCA, Arriva, Ecoembes, PreZero, Vegalsa-Eroski y Zero Housing, y con la colaboración de Breogán, Coca-Cola y Sugema.

Programa completo

Jueves, 19 de noviembre de 2026. Club Cámara Noroeste, A Coruña.

18:20 horas | Recepción de ponentes y acompañantes

18:45 horas | Inauguración

Pablo Grandío , director de Quincemil.

, director de Quincemil. Nicolás Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia.

19:00 horas | La importancia de una economía sostenible

María Luz Loureiro , directora científica del Centro de Investigación Interuniversitario ECOBAS.

, directora científica del Centro de Investigación Interuniversitario ECOBAS. Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil.

19:15 horas | El futuro de los servicios urbanos

María Luz Rivas , directora de PreZero en Galicia y Asturias.

, directora de PreZero en Galicia y Asturias. Lara Fontela, redactora de Quincemil.

19:30 horas | Las verduras del mar: cómo Galicia descubrió el sabor oculto del Atlántico

Antonio Muiños , cofundador y CEO de Porto Muiños.

, cofundador y CEO de Porto Muiños. Bruno de Llano Gómez-Ulla, especialista en gestión local y autonómica de Ecoembes en Galicia.

19:45 horas | Sostenibilidad que transforma personas y territorio

Xoán España Vidal , director general de la Asociación Amicos.

, director general de la Asociación Amicos. Ricardo Castro Santa Cruz , director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski.

, director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski. Mónica Martínez, periodista y comunicadora.

20:05 horas | Construyendo una movilidad sostenible para Galicia

Álvaro González Nogueroles , director de Negocio de Arriva.

, director de Negocio de Arriva. Alberto Dorado , director de Arriva en Galicia.

, director de Arriva en Galicia. Tais San Vicente, directora de Negocio de Quincemil.

20:25 horas | Tecnología para ser más sostenibles

Cristina Vázquez , CEO de Teimas.

, CEO de Teimas. Paula Mahía, redactora de Quincemil.

20:40 horas | Hacia una construcción sostenible

David Domínguez , responsable de fachadas y proyectos especiales de Zero Housing.

, responsable de fachadas y proyectos especiales de Zero Housing. Mónica Martínez, periodista y comunicadora.

20:55 horas | Nuestra casa: la Tierra

Nacho Dean, explorador y naturalista.

21:30 horas | Cóctel networking

Las personas interesadas en asistir pueden consultar toda la información y acceder a la inscripción gratuita en la página del Jueves Verde de Quincemil.