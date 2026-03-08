“Cada vez que usas ChatGPT para crear una imagen… muere un gatito”: la ironía de una experta gallega para explicar el coste de la IA

La inteligencia artificial generativa se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de personas. Desde redactar textos hasta crear imágenes o planificar viajes, su uso se ha disparado en los últimos años. Pero ese uso también tiene un impacto ambiental del que todavía se habla poco.

La investigadora Verónica Bolón, profesora de la Universidade da Coruña y directora de la Cátedra UDC-Inditex de Inteligencia Artificial en Algoritmos Verdes, recurrió a una frase irónica para explicar ese coste durante su intervención en el Foro Mujeres Referentes de Quincemil.

“Cada vez que utilizas ChatGPT para crear una imagen… muere un gatito. Bueno, no muere, pero se consume agua y energía”.

La experta aclaró inmediatamente que no se trata de algo literal, pero sí de una forma de llamar la atención sobre el consumo energético y de recursos que implica el uso de estos sistemas.

“Cada vez que utilizas estas herramientas se consume agua, energía y recursos”, explicó.

Un impacto que no se ve

Según Bolón, uno de los problemas es que el impacto ambiental de la inteligencia artificial resulta poco visible para los usuarios.

Los algoritmos funcionan en grandes centros de datos repartidos por todo el mundo y el gasto energético no se percibe de forma directa, a diferencia de lo que ocurre con otros aparatos eléctricos.

Por eso la investigadora defiende que sería útil introducir algún tipo de etiquetado energético en los servicios digitales, similar al que ya existe en electrodomésticos o incluso en algunos buscadores para estimar la huella de carbono de un vuelo.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026: Entrevista Verónica Bolón

Uso responsable de la inteligencia artificial

Bolón insiste en que no se trata de demonizar la inteligencia artificial. De hecho, reconoce que ella misma utiliza herramientas como ChatGPT en su trabajo diario.

El problema, señala, es el uso masivo para tareas prescindibles, como generar grandes cantidades de imágenes solo por entretenimiento.

“La inteligencia artificial también puede ayudar a resolver problemas como el cambio climático”, explica. “Pero para eso necesitamos utilizarla de forma responsable”.

La investigadora dirige una cátedra centrada precisamente en desarrollar algoritmos más eficientes y sostenibles, capaces de reducir el consumo energético de estos sistemas o de aplicarse a retos medioambientales.

El foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

La reflexión se produjo durante una de las mesas redondas del Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, celebrado en A Coruña y centrado en el liderazgo femenino en distintos ámbitos como la empresa, la tecnología, la industria o el deporte.

El encuentro reunió a directivas, emprendedoras y profesionales de diferentes sectores para analizar los avances logrados en los últimos años y los retos que todavía persisten en materia de igualdad, acceso a oportunidades y presencia de mujeres en puestos de decisión.

Este evento celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña ha contado con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.