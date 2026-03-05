María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria: "El liderazgo femenino es absolutamente necesario"

"El liderazgo femenino es absolutamente necesario". Con estas palabras, la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, ha dado por inaugurada la segunda edición del Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026 en A Coruña.

El Club Cámara Noroeste de A Coruña, situado en el Paseo del Parrote, acoge en la tarde de este jueves, 5 de marzo, el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, que reúne a líderes empresariales, sociales y culturales de Galicia en torno al lema "Inspirar, liderar e impulsar".

"El progreso pasa por la participación plena de las mujeres"

En el evento organizado por Quincemil, María Jesús Lorenzana ha comenzado su intervención destacando que el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026 es ya "una cita indiscutible" que visibiliza el talento femenino.

"Esta tarde vamos a escuchar historias de vida y profesionales que sirven para motivar y para recordar que el cambio es un proceso constante", ha dicho la conselleira de Economía e Industria frente a una sala llena de voces destacadas del ámbito empresarial, tecnológico, deportivo y social gallego.

María Jesús Lorenzana ha recalcado en su intervención al comienzo del Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026 que "el liderazgo femenino es absolutamente necesario".

Al hilo de este asunto, ha puesto de relieve que "las mujeres que hoy van a hablar no solamente están gestionando el presente, sino que están construyendo el futuro".

"Creo que la igualdad no debe ser un principio inspirador, sino que tenemos que ser capaces de demostrar que es una herramienta de transformación económica y social", ha agregado la conselleira de Economía e Industria, quien también ha destacado que "el proceso social y económico parte de la igualdad".

María Jesús Lorenzana ha insistido en que la mejor garantía es "una sociedad que apuesta por el mérito". "En un momento tan complejo, con muchas dificultades para encontrar personas trabajadoras, las mujeres que arriesgan son fundamentales para seguir creando empleo en nuestra sociedad".

La conselleira de Economía e Industria ha recordado que, aunque el talento femenino ha superado muchas barreras, todavía quedan otras adicionales. "Las grandes transformaciones no se logran con confrontación, se logran desde el entendimiento, el talento y el refuerzo".

Antes de finalizar su intervención, María Jesús Lorenzana ha afirmado que "el progreso de nuestra tierra pasa por la participación plena de las mujeres. Es importante en eventos como este y en todos los días del año".

"Galicia necesita a las mujeres, su ambición y su manera de liderar", ha concluido.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

Tras el éxito del I Foro de Emprendimiento femenino en 2024 y el Foro Mujeres Referentes de 2025, A Coruña acoge este jueves 5 de marzo la segunda edición del Foro Mujeres Referentes.

El evento, que se celebra en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, en el Paseo del Parrote, contará con cuatro entrevistas y una mesa redonda sobre los desafíos y avances en materia de igualdad, liderazgo y talento femenino.

Bajo el lema "Inspirar, liderar e impulsar", el Foro Mujeres Referentes 2026 reunirá a personalidades destacadas del ámbito empresarial, tecnológico, deportivo y social. Además, habrá un evento tipo cóctel al finalizar el acto.