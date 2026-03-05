El Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026 convierte hoy a A Coruña en el faro del talento femenino

Con el lema “Inspirar, liderar e impulsar”, esta edición destaca a mujeres que están triunfando en ámbitos como el deporte, la industria, la tecnología y la construcción

El Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026 reunirá en A Coruña a algunas de las voces femeninas más influyentes de la empresa, la tecnología, el deporte y la construcción bajo el lema “Inspirar, liderar e impulsar”. Con el aforo completo y lista de espera desde hace días, el evento se celebrará hoy en el Club Cámara Noroeste de A Coruña y reunirá a casi 200 personas. A lo largo de los próximos días se podrá disfrutar de la cobertura al completo en Quincemil en el microsite especial del evento.

Objetivo y espíritu del foro

El Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026 tiene como objetivo visibilizar el trabajo de mujeres que están transformando Galicia desde ámbitos diversos, y para generar referentes cercanos en torno al 8M. La cita busca combinar reflexión y inspiración, ofreciendo un espacio de networking y conversación sobre los retos del liderazgo femenino en la empresa, la tecnología, la sostenibilidad o el deporte de élite. Se trata de la tercera gran cita de talento femenino impulsada por Quincemil, tras el I Foro de Emprendimiento femenino y la primera edición de Mujeres Referentes.

Programa y ponentes principales

La jornada arrancará a las 19:00 horas con la inauguración institucional a cargo de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. A continuación se sucederán entrevistas y una mesa redonda con directivas y expertas que abordarán cómo liderar en 2026 desde la industria, el deporte, la tecnología o la construcción.

19:00 Inauguración institucional María Jesús Lorenzana e Inés Rey 19:30 “Ellas cambian el juego” Crys Dyaz (modera Sofía Toro) 19:45 “Nuevos liderazgos en la industria” Isabel Torres Taboada (modera Tais San Vicente) 20:00 Mesa “Liderazgo femenino en 2026” María Troncoso, Adriana Trillo, Berta Caro (modera Gala Llano) 20:45 “Una revolución digital respetuosa” Verónica Bolón (modera Saray Rodríguez) 21:00 “El futuro de la construcción” Silvia Sánchez Añón (modera Nuria Prieto) 21:15 Clausura Loreto Peteiro

En el bloque “Ellas cambian el juego”, la entrenadora y empresaria Crys Dyaz hablará del papel de la mujer en el deporte y de cómo romper techos de cristal en un entorno históricamente masculinizado. La entrevista “Nuevos liderazgos en la industria” correrá a cargo de Isabel Torres Taboada, que aportará la mirada de la industria del futuro desde su posición en Resonac.

La mesa “Liderazgo femenino en 2026” reunirá a perfiles de Coca‑Cola Europacific Partners, Xeal y Tecalis, moderadas por la nueva presidenta de Empresarias Galicia, Gala Llano, con foco en sostenibilidad, gestión responsable y redes de apoyo entre mujeres directivas. Cerrarán el bloque de entrevistas Verónica Bolón, al frente de la Cátedra UDC‑Inditex de IA en Algoritmos Verdes, y Silvia Sánchez Añón, CEO de Casas Cube, que hablarán de inteligencia artificial respetuosa y de nuevos modelos en el sector de la construcción.

La apuesta de Quincemil por el talento femenino

Con este foro, Quincemil consolida una línea de eventos propios centrados en la visibilización del talento femenino gallego, reforzando su papel como altavoz de historias y proyectos liderados por mujeres. El medio busca que el encuentro sirva también para tejer alianzas entre administraciones, grandes compañías y ecosistema emprendedor, creando una comunidad estable de mujeres referentes en A Coruña y en el conjunto de Galicia.