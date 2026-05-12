“Las empresas que caerán en la próxima crisis: ‘Son las mismas que ya iban a caer’”

Ángeles Ríos, presidenta de AEGA, conversa con la periodista Mónica Martínez en el Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil Enrique Romanos

El apagón del 28 de abril dejó imágenes de caos, incertidumbre y empresas intentando reaccionar sin comunicaciones. Pero para Ángeles Ríos, presidenta de la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (AEGA), la verdadera lección va mucho más allá de una crisis puntual.

“Las empresas que caerán son las mismas que ya iban a caer”, aseguró durante el Foro Empresa Resiliente celebrado en Santiago y organizado por Quincemil.

Su reflexión fue una de las más contundentes de la jornada y giró alrededor de una idea central: las compañías que no sobrevivan a futuras crisis no lo harán por culpa de un apagón, de la inteligencia artificial o de un problema tecnológico, sino por debilidades que ya arrastraban desde hace tiempo.

“La diferencia no la hará quien use ChatGPT”

Ríos defendió que el futuro empresarial dependerá cada vez menos de la tecnología y más de las personas capaces de tomar decisiones en momentos críticos.

“La IA nos viene, es imparable, pero la diferencia no la van a hacer las personas que sepan meterle cosas a ChatGPT, a Gemini o a Claude”, afirmó.

“La diferencia la harán las personas capaces de analizar lo que sale de ahí y tomar decisiones”.

La presidenta de AEGA insistió varias veces durante su intervención en que las empresas deben invertir mucho más en liderazgo, autonomía y capacidad de reacción.

“Tenemos que trabajar no solo en formación, sino también en toma de decisiones y soft skills”, señaló.

Empresas sin liderazgo y sin visión

Para Ríos, las organizaciones más vulnerables son aquellas que carecen de visión estratégica o dependen completamente de estructuras rígidas.

“Las personas capaces de tomar decisiones de forma autónoma son fundamentales”, explicó al recordar cómo reaccionaron los técnicos de ascensores durante el apagón.

Sin comunicaciones y sin avisos automáticos, muchos trabajadores comenzaron a recorrer sus rutas andando o acudieron directamente a las oficinas de referencia de sus empresas para coordinarse.

Ese comportamiento espontáneo, defendió, fue posible gracias a una cultura organizativa basada en la implicación y la responsabilidad.

“Si no tienes personas implicadas y liderazgos claros, cuando dejan de llegar avisos alguien puede decir: ‘Se acabó la jornada y me voy a casa’”.

Foro Empresa Resiliente: Qué empresas van a caer y cuáles resistirán

“Las personas llevamos muy mal la incertidumbre”

Uno de los mensajes más repetidos durante su intervención fue el impacto que tiene la incertidumbre en las organizaciones y en la sociedad.

“Las personas llevamos muy mal la incertidumbre”, afirmó.

Por eso defendió la necesidad de contar con protocolos claros y estructuras que permitan actuar incluso cuando fallan las comunicaciones o desaparecen las instrucciones habituales.

“No podemos prepararnos para absolutamente todo”, reconoció. “Podremos tener backups, energías alternativas o sistemas que retrasen el caos, pero no vamos a cubrir el 100% de las eventualidades”.

El absentismo y el bienestar laboral

Ríos también dejó una reflexión crítica sobre el absentismo laboral y la forma en que muchas empresas afrontan este problema.

“El absentismo no lo vamos a corregir mientras solo lo veamos en términos de productividad”, aseguró.

En su opinión, muchas compañías se centran únicamente en el impacto económico sin analizar las causas reales que hay detrás.

“Normalmente el absentismo se produce en organizaciones donde la gente no trabaja a gusto”, afirmó.

La presidenta de AEGA defendió modelos laborales más flexibles y explicó que muchas empresas del sector ya trabajan con jornadas intensivas, aunque manteniendo servicio permanente las 24 horas del día.

“Al principio parece imposible reorganizarse así, pero luego ves que es posible y rompes esa barrera mental”.

“Las personas siempre”

Durante el foro, Ríos repitió varias veces cuál cree que es la principal conclusión que dejó el gran apagón y también el futuro inmediato de las empresas.

“Las personas siempre”, resumió.

En su opinión, la resiliencia empresarial no depende únicamente de la tecnología ni de los protocolos escritos, sino de contar con equipos capaces de reaccionar cuando todo falla.

Y dejó una advertencia final para las empresas que afrontan los próximos años sin adaptarse a los cambios.

“Las compañías que caerán son las mismas que caerían en cualquier transición o cambio de era”.

El Foro Empresa Resiliente de Quincemil tuvo lugar en Santiago de Compostela el pasado 29 de abril, con el apoyo de SABSEG, E.Nova Enerxía, AEGA (Asociación Empresarial Gallega de Ascensores) y Grupo Dimolk.