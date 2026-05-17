“Camarón que se duerme, la corriente se lo lleva”: el aviso de un empresario gallego sobre la IA

La inteligencia artificial avanza tan rápido que muchas empresas todavía no son conscientes del impacto que puede tener sobre su negocio. Ese fue uno de los mensajes más contundentes que dejó José Luis Fernández, presidente corporativo de Arealva (Cofrico-Gradhoc), durante el Foro Empresa e Inteligencia Artificial celebrado en A Coruña y organizado por Quincemil y Altia.

El empresario gallego resumió su visión sobre el futuro de la tecnología con una frase que escuchó hace décadas en una clase de matemáticas y que ahora aplica al momento actual de la IA:

“Camarón que se duerme, la corriente se lo lleva”.

Fernández participó en una conversación moderada por Pablo Méndez, director de Inteligencia Artificial de Altia, centrada en cómo la IA está transformando la industria tradicional y las empresas que decidan quedarse atrás.

“O te anticipas o te adaptas”

Lejos de hablar de inteligencia artificial como una moda pasajera, el presidente de Cofrico-Gradhoc defendió que la tecnología ya está marcando una diferencia competitiva enorme entre compañías.

“Hay dos velocidades. El que va a ser capaz de seguirla se va a distanciar del que no va a ser capaz”, aseguró.

En su opinión, esa distancia entre empresas crecerá cada vez más durante los próximos años.

“Cada día la banda va a ser más ancha”, advirtió.

Por eso lanzó otro mensaje directo dirigido al tejido empresarial:

“No hay tiempo para respirar, no hay tiempo para pensar, hay que actuar”.

Y resumió su conclusión en una frase todavía más clara:

“O te anticipas o te adaptas”.

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De empresa “analógica” a tecnológica

La experiencia de Cofrico-Gradhoc es precisamente uno de los ejemplos de esa transformación acelerada.

La empresa nació en Burela como una compañía especializada en refrigeración industrial y mantenimiento técnico. Décadas después, desarrolla sistemas basados en inteligencia artificial para optimizar plantas industriales y reducir consumo energético.

Según explicó Fernández, la gran transformación comenzó tras la crisis financiera de 2008.

“En septiembre de 2008 se paralizó el mundo”, recordó.

Aquel escenario obligó a la compañía gallega a replantearse su futuro y buscar nuevas oportunidades. Tras varios viajes a Latinoamérica, detectaron la necesidad de desarrollar herramientas capaces de gestionar instalaciones industriales de forma remota e inteligente.

Ese proceso acabó desembocando en Gradhoc, la división tecnológica de la empresa.

La IA que ya ahorra hasta un 40% de energía

Actualmente, la compañía trabaja con sistemas de frío industrial para alimentación, supermercados, hoteles, farmacéuticas o grandes plantas industriales.

La tecnología desarrollada por la firma gallega analiza datos en tiempo real, detecta incidencias y optimiza el funcionamiento de las instalaciones.

“Estamos consiguiendo ahorros de entre un 10% y un 40%”, aseguró Fernández durante la charla.

Uno de los casos que relató ocurrió en una planta frigorífica de Huelva, donde descubrieron que una instalación estaba funcionando desde hacía años con un gran compresor innecesario.

“El cliente no se lo creía porque siempre habían trabajado así”, explicó.

La solución quedó amortizada en apenas tres meses gracias al ahorro energético.

“Transformamos el conocimiento en algoritmos”

Uno de los grandes objetivos de la empresa es convertir la experiencia acumulada por técnicos industriales en sistemas inteligentes capaces de ayudar a operar plantas complejas.

“Transformamos el conocimiento de los instaladores en algoritmos”, señaló.

Fernández explicó además que muchos frigoristas con décadas de experiencia se están jubilando y que cada vez resulta más difícil encontrar relevo generacional.

La IA, sostiene, permite conservar ese conocimiento técnico y ayudar a profesionales menos experimentados a resolver incidencias con mayor rapidez.

“La tecnología amplifica el conocimiento del frigorista”, afirmó.

Tecnología gallega que ya sale al extranjero

Lo que empezó como una empresa tradicional de refrigeración industrial en Galicia ya se está expandiendo internacionalmente.

Fernández aseguró que actualmente están implantando su tecnología en países como México, Francia o Bélgica y trabajando con grandes multinacionales del sector alimentario.

“Ahora volvemos a Sudamérica, pero con tecnología”, resumió.

La empresa define su plataforma como un “cerebro inteligente autónomo” capaz de gestionar operaciones industriales y optimizar plantas de forma automática.

Para Fernández, el futuro pasa precisamente por esa combinación entre conocimiento técnico e inteligencia artificial.

Y el tiempo para reaccionar, insiste, es ahora.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña tuvo lugar el miércoles 13 de mayo en el Árbore da Veira del Monte de San Pedro, organizado por Quincemil y Altia. El foro contó con el patrocinio de BBVA y Qaroní, el apoyo del Concello da Coruña y la colaboración de Sugema Eventos Creativos y Breogán Motor.